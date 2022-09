Andreu Buenafuente i Marc Giró són els dos grans fitxatges per a les nits de la nova temporada de TVE Catalunya, que agafaran el relleu de Xavier Sardà. L’expresentador de ‘Crónicas marcianas’ no continuarà aquest any al capdavant d’‘Obrim fil’, que es va acomiadar definitivament al juny després de dues temporades en antena, però el periodista ja té un nou projecte en marxa, també a TVE però per a tot Espanya.

El motiu principal per prescindir d’‘Obrim fil’ va ser el descens d’audiència, segons explica a El Periódico - del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ - Oriol Nolis, director de TVE Catalunya. Però no va ser l’únic. «Hi va haver alguns elements del contingut del programa que van suscitar polèmica entre els espectadors i que fins i tot van arribar a preguntes parlamentàries dins de la comissió mixta de RTVE, concretament el programa de les pseudoteràpies. A més, sabíem que estava gestant un programa de Sardà per a tot Espanya i crèiem que ‘Obrim fil’ ja havia complert la seva funció», afegeix. De Rubianes a Capri El primer dels nous fitxatges que arribarà a la desconnexió en català de TVE-1 serà el creador de la productora El Terrat i artífex d’èxits com ‘Sense títol’, ‘La cosa nostra’ i ‘Late motiv’. Ho farà la setmana del 19 de setembre (el dia encara s’ha de concretar) amb un nou programa d’emissió setmanal dedicat a cinc grans humoristes catalans, ‘La casa dels còmics’. «A mi, de petit, em va marcar ‘Dr. Caparrós’, una sèrie que em va obrir les portes a la comèdia. Així que TVE Catalunya era el destí natural d’aquest espai pel seu gran arxiu», reconeix Buenafuente. El xou rendirà homenatge a Pepe Rubianes, Joan Capri, Mary Santpere, Miguel Gila i Eugenio. Rebrà convidats que els van conèixer i els admiraven, des de Joan Manuel Serrat a Mercedes Milá, i cada emissió es completarà amb una col·laboració de l’actor David Verdaguer, que disseccionarà amb Buenafuente el llegat d’aquests còmics pioners a Catalunya. Ja al novembre, Marc Giró agafarà el testimoni de Buenafuente en la desconnexió en català de TVE-1 amb un ‘late show’ «clàssic», segons el presentador, impregnant-lo del seu característic estil desenfadat. Durarà aproxiamadament una hora, es gravarà com un fals directe i cada edició comptarà amb una entrevista a un personatge popular. No faltarà públic al plató ni una banda de música pròpia. Els artesans de Juan Avellaneda Altres fitxatges la nova temporada de TVE Catalunya són Juan Avellaneda i María Gómez. El dissenyador de moda, per posar-se al capdavant de ‘Fet a mà’ (els diumenges a les 13.30 hores a La 2) i «trencar tòpics» sobre l’artesania. «Veurem que hi ha gent de totes les edats que es dediquen a aquest món i els va bé», explica el presentador, que, a més de repassar històries de gent anònima, posarà a prova les capacitats artesanals d’algunes ‘celebrities’. Per la seva banda, Gómez explorarà el món de la jardineria a ‘Va de verd’ (diumenges a les 14 hores a La 2), recollint l’esperit del botànic pare Mundina a la televisió dels anys 60. «És un espai gravat completament en exteriors en el qual parlem de flors, horts, compostatge, reciclatge i medi ambient, però també de psicologia a través de les plantes», avança la periodista d’‘Enred@d@s’ i ‘Zapeando’. Entre les estrenes, també destaca ‘Transpirinenca’, una docusèrie sobre la gesta de sis aventurers (Álvaro Sanz, Maria Biescas, Núria Homs, Genís Zapater, Maties Palau i Marta Riera) en un recorregut a peu de 450 quilòmetres pel Pirineu (dissabtes a les 12.15 hores a La 2). A part dels nous fitxatges de la temporada, la desconnexió en català de TVE manté apostes com ‘La recepta perduda’ de Sílvia Abril (que passa al ‘late night’ de TVE-1), el ‘Cafè d’idees’ de Gemma Nierga (La 2, de dilluns a divendres, a les 8 del matí, i ara també al Canal 24 Hores) i el magazín cultural ‘Punts de vista’ de Tània Sàrrias (La 2, de dilluns a divendres, a les 19 hores).