La presentació de les novetats d’entreteniment d’Antena 3 també ha estat marcada per la situació actual que ‘Boom’ està vivint. A més de mostrar la marca com una de les seves apostes per a la temporada vinent, Carmen Ferreiro també ha volgut aclarir les informacions sobre la paralització de les gravacions del concurs presentat per Juanra Bonet: «Continuem fent-ho».

«Demà no desapareixerà, però sí que hem posat una data límit a les gravacions, perquè estem analitzant aquesta franja, veient les possibilitats que podem tenir de millorar-la per prendre decisions», va assegurar la directiva d’Atresmedia en l’acte celebrat en el marc del FesTVal de Vitòria-Gasteiz. Tal com <strong>va explicar aquest portal</strong>, aquest moviment pot estar justificat per la pròxima arribada del nou programa de Sonsoles Ónega, l’últim gran fitxatge d’Atresmedia. Segons ha conegut YOTELE, l’equip del nou espai de la presentadora ha començat aquest dilluns, 5 de setembre, a treballar en els estudis de la cadena a San Sebastián de los Reyes. Tot fa indicar que el nou programa de Sonsoles Ónega s’emetrà en aquesta franja horària, si bé és una revisió que encara no s’ha tancat, a l’espera que l’equip perfili el format amb què s’incorporarà a la graella del canal principal d’Atresmedia. Sonsoles Ónega, ¿presentadora d’entreteniment a Atresmedia? També preguntada per <strong>YOTELE</strong>, Carmen Ferreira tampoc va descartar que Sonsoles Ónega presenti un format d’entreteniment d’Atresmedia, tot i que deixant clar quin serà el seu principal destí: «La idea és que faci un format similar al que venia fent a Mediaset, però no tinc el dubte que ella faria molt bé qualsevol format d’entreteniment. El pensament actual és treballar és un format d’acord amb el que estava fent fins ara». Raphael a ‘La voz’ i un nou concurs amb famosos: totes les novetats d’Antena 3 en entreteniment A part d’aquest tema, Antena 3 també ha donat a conèixer altres de les seves novetats més importants en entreteniment, entre les quals destaquen Raphael com a assessor de ‘La voz’ junt amb Lola Índigo, nom <strong>avançat en exclusiva per YOTELE</strong>, i un nou concurs d’entreteniment. A més de revelar els <strong>dos primers noms de la desena edició de ‘Tu cara me suena’</strong>, Carmen Ferreiro ha donat a conèixer els plans de la cadena dins del marc del FesTVal de Vitòria-Gasteiz, entre els quals destaca l’adaptació de ’The wheel’, un nou concurs amb famós que ja ha triomfat en el seu pas pel Regne Unit i Suècia, entre d’altres. «És una nòria que gira amb famosos, escollits per estar especialitzats en un tema. Com a base hi ha molt sentit de l’humor. Començarem a produir-lo pròximament, però no hi ha presentador. Està en fase de preproducció», va assegurar Ferreiro, directora d’entreteniment d’Atresmedia, en la presentació en què va ser-hi present <strong>YOTELE</strong>.