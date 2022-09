TVE ja ha escollit la periodista que agafarà les regnes de la primera edició del ‘Telediario’ després de la sortida d’Ana Blanco. La televisió pública ha anunciat que Alejandra Herranz serà la presentadora titular de l’informatiu de les tres de la tarda a partir de dilluns 12 de setembre. També continuarà formant part del seu equip d’Edició, una tasca que exerceix des de fa quatre anys.

Durant aquest temps ha sigut responsable d’informar sobre la pandèmia, la tempesta Filomena, la participació en les principals cites electorals i l’erupció del volcà de La Palma. També ha retransmès, juntament amb Ana Roldán, l’entrega dels Premis Princesa d’Astúries. I de l’exterior, ha editat la informació sobre l’assalt al Capitoli als Estats Units, la caiguda de l’Afganistan en mans dels talibans, l’última cimera de l’OTAN i la guerra a Ucraïna.

Alejandra Herranz és llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid. Va fer els seus primers passos com a periodista a RNE i fa 16 anys que treballa a RTVE. Ha sigut subdirectora del programa ‘Los Desayunos de TVE’, editora i presentadora al Canal 24 Horas, on va dirigir diversos programes culturals.

