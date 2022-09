Telecinco emet aquesta nit, a les 21.55 hores, la gran final de la segona edició d’‘Idol Kids’. Els 16 últims nens classificats competiran per la victòria en aquesta última gala del talent musical produït per Fremantle.

Els jutges comentaran i valoraran cadascuna de les actuacions, però serà només el públic l’encarregat de votar. Res se sabrà fins al final del programa, en el qual Jesús Vázquez revelarà el nom del flamant guanyador.

Al llarg de la vetllada hi haurà una actuació de Camela i els cantants Chanel, Miguel Poveda, Nina i Mónica Naranjo protagonitzaran sorpreses en vídeo per als concursants. A més, Pastora Soler pujarà a l’escenari per sorprendre una de les finalistes.