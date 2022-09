En l’entrevista d’aquest matí a Pere Aragonès (‘Els matins’, TV-3), han fet entrar en dúplex Pablo Iglesias perquè li fes alguna pregunta al president. A mi m’ha agradat aquesta: «Totes les enquestes apunten que el PP+Vox tindrien majoria per formar govern. Segons vostè, ¿què implicaria això per Catalunya?». I Aragonès ha contestat: «Pot ser possible, però no és desitjable (...) Hem de ser capaços de parar-ho».

No dubto en absolut de la sinceritat de la resposta del president. Però tampoc dubto que agradaria molt als sectors de l’independentisme més hiperventilat un Govern de dreta+ultradreta. Seria una injecció, cafre, però potser efectiva, per revitalitzar-los. Els estudiosos clàssics de la lluita política, de Maquiavel a Malaparte, ja ens ensenyaven que ‘com pitjor per tothom, millor per mi’, que és el lema de Waterloo, d’altra banda.

Aquesta pregunta d’Iglesias a ‘Els matins’ m’ha semblat molt més interessant que continuar fent voltes, preguntant i repreguntant a Aragonès per què no anirà a la manifestació que ha muntat l’ANC de cara a la Diada, cosa que només interessa a l’ANC, perquè és una manera de rebre de la tele un bany publicitari fantàstic. Xavier Graset, per exemple, ahir a la matinada engegava el seu ‘Més 324’ exclamant: «¡L’ANC crida a la mobilització! ¡En parlarem! Albert Camus deia ‘no espereu al dia del judici final, ¡cada dia ho és!’».

¡Ahh! Posats a buscar cites cèlebres que ens convinguin, jo l’animo que revisi aquesta d’Emiliano Zapata en el seu ‘Manifest al poble mexicà’, el de 1914, des del seu campament revolucionari instal·lat a Milpa Alta: «La revolta no és per conquistar il·lusoris drets polítics. Això no fa menjar. La revolta és per procurar-se un tros de terra i una llar».

Més curiós ha sigut, continuant amb el punt de vista televisiu, el resum, la frase, que també TV-3 ha destacat de l’entrevista a Aragonès. Al mateix programa ‘Els matins’, al de després ‘Tot és mou’ i també més al ‘TN migdia’, el titular, el que van ressaltar, va ser: «¡Desjudicialització a finals d’any!». És veritat que ha sigut una de les seves frases. Però n’hi ha una altra que han evitat i que a mi, en canvi, també m’ha subjugat. Quan el president ha dit que deixa el tema del referèndum, com a molt aviat, per al 2024. ¡Ah!