Quan TV-3 està apostant per l’entreteniment sense rastre de política, que deixa als espais informatius, 8TV presenta una temporada en què fa una important incorporació de nous formats a la graella i recull continguts i espais que la cadena pública ha desestimat. L’exemple més clar és ‘Fax’ (fins i tot el nom juga intencionadament amb l’equívoc), un espai que recull el testimoni del polèmic ‘FAQS’ de TV-3 i estrena programes com ‘El Pentàgono’, en el qual, a més de l’actualitat i l’entreteniment, no faltarà la política. «La política tindrà una part important», avisa Nicola Pedrazoli, el propietari de 8TV.

Al capdavant de ‘Fax’ hi ha Eduard Pujol i Elisabet Cortiles, que es presenten dient que analitzaran l’actualitat política i econòmica i social sense cap tipus de censura. «No podíem deixar Catalunya sense un ‘FAQS’ més despreocupat i sense censura», afirma Cortiles. «Agafem el testimoni de la paraula i la discussió», afegeix Pujol. Col·laborarà amb ells Pilar Rahola, a qui donaran total llibertat. «Surt i disfruta», li han dit.

El programa de Sanchis

D’altra banda, dirigirà i presentarà ‘El Pentàgon’, que s’estrena la setmana vinent, el fins ara director de TV-3, Vicent Sanchis, que, en la presentació del programa aclaria que les ulleres negres a l’estil ‘Caiga quien caiga’ que lluia (fins i tot a la foto de promoció) no pretenen crear una imatge, sinó que responen a un problema oftalmològic. I que aprofitava per aclarir que a TV-3, com a cadena pública, no és que hi hagués censura, sinó «una manera de fer diferent». Sanchis també comptarà amb la col·laboració de la Rahola.

L’esport no tenia un programa a 8-TV i aquesta carència la suplirà Dani Senabre amb ‘Senabre Contraataca’, que es presenta com un espai d’esports diferent per introduir l’humor, l’anàlisi, l’entreteniment i ser políticament incorrecte. L’escriptora Maria de la Pau Janer canvia el seu espai d’entrevistes amb dones rellevants, ‘Amazones’, per ‘Ànimes’, en què intentarà conèixer els secrets més profunds d’homes i dones importants per la seva faceta professional.

Els veterans

Aquests espais s’uneixen als que ja componien la graella la temporada passada, la primera d’aquesta nova etapa des que l’empresari italià va comprar la cadena de Godó que havia tingut la seva edat daurada i que feia tres anys que estava «pràcticament morta», segons Pedrazzoli. Són ‘OpinaCat’, un espai totalment obert al teleespectador que té al capdavant Carlos Fuentes i Jose Garcia, i ‘Economia de guerra’, programa sobre economia dirigit per Gonzalo Bernardos, que es va estrenar al final de la temporada passada i a causa del seu èxit ha tornat.

Repeteix també Frank Blanco amb el seu programa ‘El circ’, que aquest any és més ‘late’ al retardar la seva hora d’emissió a les 23.00 h, i que continua amb la seva línia d’humor i entreteniment. «‘El circ’ vol fer un pas endavant perquè la tele sigui més divertida i més picant», explica l’expresentador de ‘Zapeando’ (La Sexta). I n’explica una de les maneres: «Donarem l’oportunitat de trobar parella al plató. I podran sortir del plató junts, però... només si ho fan sense roba». Blanco serà, a més, l’àrbitre del concurs de debat ‘El gran assalt’, en què competiran Bernardos i José Miguel Villarroya, i serà el públic el que decidirà qui guanya.

Més sexe amb Ares

Torna també, amb el seu desinhibit i trencador programa sobre sexe, Ares Teixidó, que ha hagut de canviar el títol: ja no és ‘Sexual revolution’, sinó ‘Ares revolution’, perquè a l’Instagram no li agradava la paraula «sexual». No obstant, l’espai manté la seva frescor i manera d’abordar la sexualitat, que arriba a tota mena de públics. Aquest any, presenta com a novetat que els divendres es desplaçaran a discoteques de Barcelona i altres punts de Catalunya, per viure el pols de les relacions a la nit.

Així mateix, Gabriel Rufián s’ha emportat a 8TV, els diumenges, el programa que ell mateix es produïa i presentava, ‘La Fàbrica’, en què parla amb persones vinculades al món de la comunicació, la política, la cultura i l’activisme, siguin del partit que siguin.

Un diari digital

Saül Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio, ha fitxat per 8TV per encarregar-se de l’aspecte digital. I un dels projectes que prepara és el d’un diari digital, ‘Principal’: «És un format que no existeix ni a Catalunya ni a Espanya», assegura. «La manera de llegir ha canviat i neix un mitjà orientat al ‘mobile first’ (informació per a consum per mòbil) i amb notícies que no només interessen els periodistes. Hi haurà gent jove que les detectarà». I afegeix: «Tot i que tindrà continguts de 8TV, no serà la seva web».

L’entusiasme es palpa entre els professionals de la cadena i també ho mostra el Paolo Vasile de ‘casa nostra’ que tenen per president, que s’ha embarcat en una ambiciosa temporada amb els mateixos 10 milions de pressupost de l’anterior. «Estem en pèrdua com qualsevol empresa quan ha de començar», diu, assegurant estar encantant amb les audiències. «Havia sigut la cadena privada autonòmica amb més audiència d’Espanya i estava pràcticament morta. No podíem ni fer dentetes a TV-3. I l’hem tornat a posar al mapa», insisteix.

Reconeix que no serà fàcil, «perquè per tenir audiència cal treure altres televisions», però acaba amb una advertència: «Hi som perquè volem ser-hi i hi serem agradi o no agradi».