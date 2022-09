‘El hormiguero’ ha tornat aquest dilluns amb l’estrena de la temporada 17. Després de les vacances d’estiu, Pablo Motos i companyia han tornat al ‘prime time’ d’Antena 3 amb una estrena que ha estat acompanyada per Chanel, representant d’Espanya a Eurovisió 2022 i una de les artistes del moment. Una visita que va captivar el 16,6% de ‘share’ i més de 2,1 milions d’espectadors.

Però a més, com mana la tradició, el format també ha iniciat el curs televisiu amb una nova «pel·lícula» protagonitzada per la majoria dels famosos que han passat pel plató durant l’últim any. En aquesta ocasió ha portat el títol d’’HormigOcean’s Eleven’, fent una picada d’ullet a la mítica cinta protagonitzada per George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt i Andy García.

A la producció, de vuit minuts de durada, Pablo Motos ha d’infiltrar-se en un casino per recuperar un objecte imprescindible per al programa. Com si fos El Profesor de ’La casa de papel’, el presentador reuneix tot l’equip per poder portar a terme amb èxit la missió.

Penélope Cruz, Karlos Arguiñano, William Levy, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Belén Rueda, Jose Coronado, Jared Leto, Rosalía, Luis Fonsi, Malú, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Maluma, Laura Pausini, Luis Tosar, Hovik Keuchkerian, Abel Caballero, Gerard Piqué, Marcelo o Isabel Díaz Ayuso són alguns dels convidats que participen en el curt.