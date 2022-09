El rellotge de la madrilenya Puerta del Sol serà un any més, com diu la cançó de Mecano, el centre d’atenció televisiu a la nit de Cap d’Any per fixar el compte enrere cap a l’any 2022. Com marca la tradició, TVE-1, Antena 3 i La Sexta traslladaran les seves càmeres al quilòmetre 0 de la capital per menjar-se el raïm amb l’audiència, tot i que Mediaset i TV-3 donaran les Campanades des d’altres punts d’Espanya: la primera, des de Vejer de la Frontera (Cadis), i la cadena catalana, al cancel·lar-se la nit de Cap d’Any de Montjuic, en algun altre lloc.

TVE-1

Després de l’emoció que <strong>Ana Obregón i Anne Igartiburu</strong> van posar a la retransmissió de les Campanades l’any passat, tan dur per a tots per la pandèmia i, en particular, per a la protagonista d’‘Ana y los siete’ per la prematura mort del seu fill, la cadena ha tornat a confiar en aquest duo femení per a la seva nit de Cap d’Any. Però, com està sent habitual en aquests últims temps, la covid ha fet canviar els plans a la cadena: Obregón ha donat aquest dimecres positiu per covid i serà substituïda pel presentador d’‘Aquí la Tierra’, Jacob Petrus, que debuta en aquests menesters.

Emoció n’hi haurà també una hora després a les Campanades per a les Canàries des de La Palma, al costat dels afectats per l’erupció del volcà. Estaran comandades per Roberto Herrera (tot un veterà en aquests combats, ja que les presenta per vintena vegada) i Nieves Álvarez, que debuta en aquests menesters.

L’humor vindrà de la mà de José Mota i l’especial ‘Un cuento de vanidad’. Inspirat en el ‘Conte de Nadal’ de Charles Dickens, i amb el còmic caracteritzat com el rondinaire senyor Scrooge, repassarà de forma amena i divertida el més destacat de l’any en tots els àmbits. Una crítica de la vanitat que domina el món des de temps immemorials a través dels fantasmes de les vanitats passades, presents i futures. El programa, com la història de Dickens, portarà l’espectador al Londres de mitjans del segle XIX per abordar temes actuals amb l’encant i la màgia d’aquella època.

Tampoc faltarà la música a la nit de Cap d’Any de TVE-1 gràcies a la gala ¡Feliç 2022!, presentada per Elena S. Sánchez i Rocío Muñoz. Inclourà més de 90 actuacions de noms com Sebastián Yatra, Vanesa Martín, Malú, Ed Sheeran, Pablo Alborán, Sergio Dalma, Hombres G, Levi, Pablo López, Julia Medina, Ana Mena & Omar Montes, Lola Índigo, Fangoria, Kiko Rivera, Antonio Orozco, Carlos Baute i Chenoa, Camela, Nía & Índia Martínez, Moncho i Elías, DVicio, Samantha, Álvaro de Luna, Bertín Osborne, Soleá, Edurne, Los Vivancos, Ana Guerra, Pastora Soler, Nancys Rubias, Niña Pastori, Dani Fernández i Blas Cantó, entre molts altres.

El vals agafarà el relleu al matí de l’1 de gener amb el tradicional Concert d’Any Nou de l’Orquestra Filharmònica de Viena (11.15 hores). Des de la Gran Sala Daurada del Musikverein, amb la narració de Martín Llade per cinquè any consecutiu, i la presència del director Daniel Barenboim. A més, hi haurà un espectacular ballet de l’Escola Espanyola d’Equitació de Viena.

La 2

Sessió doble de ‘Cachitos de hierro y cromo’ a la nit de Cap d’Any. Abans del raïm, el programa que treu punta de les imatges d’arxiu de TVE amb els seus mordaços subtítols ofereix ‘Santa Raffaella’, un tribut a la diva italiana morta aquest any, icona de la música i la televisió i artífex de grans èxits com ‘Explota mi corazón’ i ‘Fiesta’. Des de la sala La Paloma de Barcelona, Virginia Díaz, acompanyada del ‘raffaellista’ Mikel Iturriaga, es farà càrrec d’un programa que comptarà amb les actuacions d’Ana Guerra, La Casa Azul, Ladilla Russa, Soleá Morente i Samantha Hudson. I després de les Campanades, tres hores d’afartament de nostàlgia amb el millor arxiu de RTVE: ‘Nochevieja a cachitos’.

Antena 3

Cristina Pedroche i Alberto Chicote tornaran a vestir les seves millors gales, sobretot ella, que sempre crea expectació amb el seu vestit, i a ajuntar-se amb els espectadors en els últims minuts de l’any per rebre el 2022, en directe i des de la Puerta del Sol. Abans, Eva González i Juanra Bonet s’encarregaran de presentar l’especial ‘Adiós, 2021’, i ho faran amb humor i recordant tot el que ha passat aquest últim any a Atresmedia. Aquest especial està gravat al palau de Ferrán Núñez. I després de les Campanades, la cadena oferirà ‘Cantando al 2022’.

L’1 de gener, en horari de ‘prime time’, ‘Tu cara me suena’ ofereix la seva particular versió del Concert d’Any Nou. Tant concursants i convidats famosos (entre els quals destaquen Luis Fonsi i Rosario), com el jurat i Manel Fuentes, pujaran a l’escenari amb actuacions inèdites.

A més, els concursos estrella d’Antena 3 oferirà especials. Així, divendres, 31, ‘La ruleta de la suerte’ celebrarà la nit de Cap d’Any, amb Jorge Fernández, com sempre, en el seu horari habitual, i tres concursants divertits amb moltes ganes de passar-s’ho bé. Per al 5 de gener, el dia nadalenc favorit dels nens, s’emetrà una edició amb tres pares i mares que viuen amb molta il·lusió l’arribada dels Reis Mags.

Així mateix, el 31 de desembre, aquest últim dia de l’any, tant Juanra Bonet com els concursants de ‘¡Boom!’ d’aquell dia es vestiran de gala per acomiadar el 2021, i el 31 de desembre, Antena 3 estrenarà en el seu horari habitual una nova entrega de ‘Pasapalabra’. L’exitós concurs presentat per Roberto Leal tindrà com a convidats Susi Caramelo, Pablo Rivero, Toni Acosta i Iván Massagué. I diumenge, 2, no faltarà a la seva cita la sèrie turca ‘Infiel’.

LA SEXTA

Cristina Pardo canvia aquest any la seva parella habitual, Iñaki López, per Dani Mateo per encarregar-se de les Campanades de La Sexta. Per a la presentadora de ‘Más vale tarde’, aquesta és la seva cinquena experiència, però per a Mateo, al qual veiem a ‘El intermedio’ i ‘Zapeando’, serà el seu debut. I ve juganer: deixarà en mans dels espectadors de La Sexta el vestuari que portarà. El públic haurà de triar entre un esmòquing com un peculiar Agent 007, una disfressa de conillet com Bugs Dany, o un d’un dia festiu com els que portava Elton John en els seus inicis.

Així mateix, ‘Zapeando’ s’acomiada de l’any amb un programa especial divendres, 31, en el seu horari habitual de sobretaula, el programa repassarà l’any amb els millors i més espectaculars zàpings i un expert i conegut vident ajudarà a saber què ens oferirà el 2022. Com ja és tradició en l’espai, Josie i Cristina Pedroche parlaran dels últims detalls del vestit que aquesta lluirà aquella mateixa nit. I es temptejarà com van les apostes pel vestuari de Mateo, tot i que no es revelarà fins a la nit.

Així mateix, abans de les Campanes es podrà tornar a disfrutar en ‘prime time’ de ‘Zapeando (Gourmet Edition)’ i del retrobament de ‘Sé lo que hicisteis…’ els últims deu anys, dos especials emesos el dia 30 a Neox, en la nit en què es va celebrar ‘Feliz Año Neox’.

Alfonso Arús i el seu equip no descansaran entre el 27 al 31 de desembre i oferiran entregues de ‘Aruser@s’ de manera diària i en el seu horari habitual.

TELECINCO

La localitat gaditana de Vejer de la Frontera acollirà la retransmissió de les Campanades de Cap d’Any per a tots els canals de Mediaset, a excepció de Boing. Paz Padilla i Carlos Sobera seran els mestres de cerimònies. Per a tots dos és la segona vegada que compleixen aquesta comesa: ella ho va fer amb Jesús Vázquez a la nit de Cap d’Any del 2019, mentre que ell va estar amb Lara Álvarez i els seus companys de ‘First dates’ en l’última nit del 2016.

Per anar obrint boca de cara a les Campanades, Lara Álvarez i Joaquín Prat donaran pas a actuacions de diversos artistes que han participat en els ‘talent shows’ de Mediaset a la gala Viva la fiesta’. Pel plató passaran Indi Salvador, guanyadora d’‘Idol kids’, i els finalistes Hayk Arsenyan, Óscar Cantalejo i Marta Mesa; 6ID, que homenatjaran Raffaella Carrà, Elsa Tortonda, Triana La Canela, Mago Joel, Chiara Oliver, Chus Serrano i Raúl Rubio, finalistes de diferents edicions de ‘Got talent’, així com Cristina Ramos, guanyadora de la primera temporada, i El Cejas; Elena Farga, segona classificada a ‘Factor X 2018’, i Brequette Cassie i Sislena Caparrosa, guanyadores dels ‘talents’ ’Top Star’ i ‘Tú sí que vales 2016’, respectivament.

Abans, a la tarda, ‘Sálvame’ farà un ampli repàs dels moments i personatges més destacats del 2021 en un especial a càrrec de Carlota Corredera. A més, la vident, futuròloga i experta en tarot Conchita Hurtado oferirà les seves prediccions sobre les tendències en el món del cor el 2022 i hi haurà actuacions musicals.

CUATRO

Carlos Sobera estarà omnipresent a la cadena a la nit de Cap d’Any. Així, a més de les Campanades que retransmetrà amb Paz Padilla, estarà al capdavant d’un especial de ‘First dates’ en el qual l’amor, l’humor, la diversió i la música envairan el restaurant per tancar l’any amb magnificència.

TV-3

Complint la màxima que al mal temps bona cara, TV-3 acomiadarà un any tan complex com el 2021 amb humor. Per començar, després del ‘TN vespre’ (22.05 h), la cadena oferirà un especial de 40 minuts de l’‘APM?’ en el qual els reporters Joel Díaz i Isma Juárez retransmetran les seves Campanades molt ben acompanyats des de Barcelona i Madrid. Així mateix, es recolliran els 12 moments més divertits d’aquest intens any.

Seguidament, a les 22.40 h, s’oferirà ‘Crims, especial Cap d’Any: la mort del 2021’, amb els millors moments del ‘Polònia’. Carles Porta (Fermí Fernández) intentarà posar «llum a la foscor» i explicarà tots els detalls dels crims més esgarrifosos de l’any i farà una rigorosa investigació sobre els millors gags. Es tornarà a ballar al ritme dels musicals preferits, com la batxata de Franco (Manel Lucas) i Pablo Casado (David Marcé) emulant C. Tangana i Nathy Peluso.

TV-3 acomiadarà l’any 2021 amb les Campanades d’Elena Gadel i Llucià Ferrer que, després de la cancel·lació de la nit de Cap d’Any a Montjuic, se celebrarà en un altre lloc. I després de rebre el 2022, a les 0.20 h emetrà ‘TV3xUnTub presenta: 2022 Reset’, especial dia festiu en què diferents presentadors de la cadena intercanviaran els seus platós pels dels seus companys. També hi haurà una recopilació de les millors cançons del 2021 i els moments televisius de la programació de TV-3 que han fet disfrutar i emocionar durant aquest any. Ho presentaran Gadel i Ferrer.

Dissabte, 1, a les 22.45 h, la cadena ofereix l’obra gravada al març, al Teatre Coliseum, ‘L’èxit de la temporada’, d’Enric Cambray i Israel Solà. Una comèdia teatral d’El Terrat (The Mediapro Studio), amb la qual la productora celebra el seu 30è aniversari, protagonitzada per Sílvia Abril i David Fernández. L’acció, que discorre entre la realitat i la ficció, se centra en el projecte de sis amics per estrenar l’obra de teatre ‘Romeu i Julieta’. Aquell dia, TV-3 (19.20 h) i El 33 (22.55 h) emetran ‘Emociona’t amb la SCCC, 25 anys de Música Global’, amb els grups més populars que han passat per la discogràfica Música Global.

Diumenge, 2, a les 10.45 h, s’emetrà l’històric concert del 25è aniversari d’‘Els miserables’, un musical llegendari basat en l’obra de Víctor Hugo. Així mateix, des d’aquell dia al 9 s’emetran sis edicions especials d’ ‘Atrapa’m si pots’, presentat per Llucià Ferrer i nens i nenes de primer d’ESO. Dijous, 6, la cadena oferirà una nit de màgia amb l’emissió de la 21a edició de de la Gala Internacional de Màgia XXI Memorial Li-Chang, del Festival de Màgia de Badalona. I en el Super 3, de l’1 al 5 de gener, els Reis Mags visitaran les cases dels nens.

NEOX

La cadena no pot esperar al 31 de desembre i, per desè any, es menja el raïm un dia abans. Aquest dijous 30 de desembre, a partir de les 22.30 hores, celebra les seves mítiques Precampanades amb ‘Feliz Año Neox: Sé lo que hicisteis… los últimos diez años’, que tornarà a reunir la majoria de cares del programa: Patricia Conde, Pilar Rubio, Dani Mateo, Miki Nadal, Cristina Pedroche, Berta Collado, Alberto Casado i Rober Bodegas. A més del retrobament, hi haurà un repàs de grans moments, reportatges i anècdotes de ‘SLQH...’ sorpreses i ‘cameos’ de rostres populars.

Després, entorn de la mitjanit, serà el torn per a les Precampanades, amb Patricia Conde i Miki Nadal al capdavant.

A més, com a teloner a la nit de ‘Feliz Año Neox’, el canal oferirà a partir de les 21.00 hores ‘Zapeando (Gourmet Edition)’, un especial amb els millors moments del programa de La Sexta en aquest 2021.

BETEVÉ

Jordi Chicletol i AL-V, acompanyats de Brigitta Lamoure, seran al capdavant de l’especial ‘Habitació 2022′ a la Sala Apolo de Barcelona, amb actuacions, convidats i un repàs de l’any. Per allà passaran l’astròloga Charas Vega, Puy de Churros con Chocolate, DJ Purpur del Moog i Paco Palmero del Dirty de Razzmatazz. La música la posarà el pop underground de Cabiria, Simona, LVL1, Rakky Ripper, Neisha, Gitano del Futuro, URI i AL-V.

Abans i després del programa, la cadena municipal de Barcelona ha preparat més de nou hores de música: