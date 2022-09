La 1 de TVE emet aquesta nit, a les 22.05 hores, un nou passi de ‘The equalizer: el protector’. Dirigida per Antoine Fuqua l’any 2014, la pel·lícula està protagonitzada per Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, David Harbour, Melissa Leo, Bill Pullman, Haley Bennett, Dan Bilzerian, Vladimir Kulich, Johnny Messner, Meredith Prunty, Chanty Sok i David Meunier, entre altres.

Robert McCall, un antic agent de la CIA que porta ara una vida tranquil·la, abandona el seu retir per ajudar Teri, una jove prostituta que està sent explotada per la màfia russa. Malgrat que va assegurar no tornar a ser violent, contemplar tanta crueltat despertarà en Robert un implacable i renovat desig de justícia...