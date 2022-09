Arriba l’1 de setembre i això significa que, a partir d’aquest mateix dijous, qualsevol cançó que es comercialitzi podrà ser triada per participar a Eurovisió. Per la seva banda, TVE ha triat precisament aquesta data per obrir el termini de recepció de candidatures per al Benidorm Fest 2023, les gales del qual se celebraran durant la setmana del 29 de gener al 4 de febrer.

Els interessats a participar en la preselecció espanyola per al certamen europeu podran enviar les seves propostes fins al pròxim 10 d’octubre, segons ha anunciat la televisió pública en una nota de premsa. El formulari ja està disponible a la pàgina web de RTVE. Com en la passada edició, no només s’acceptaran aquelles candidatures amb cantant i cançó, sinó que també tindran oportunitats aquelles composicions que no tenen un artista assignat per interpretar-les. Paral·lelament a aquest càsting ‘online’, RTVE convidarà directament intèrprets i autors de reconegut prestigi del panorama musical actual perquè presentin les seves propostes al procés de selecció. Tal com s’especifica a les bases del Benidorm Fest 2023, una vegada acabat el termini d’enviament de candidatures, RTVE seleccionarà un màxim de setze participants i sis suplents. Les novetats del Benidorm Fest La segona edició del Benidorm Fest celebrarà les seves semifinals els pròxims 31 de gener i 2 de febrer i la gran final el 4 de febrer, amb un ‘opening’ el dia 29 de gener. En aquesta ocasió, Mónica Naranjo en serà una de les presentadores. El sistema de votació serà igual que en la primera edició: 50% del pes per al jurat professional i 50% per al públic, dividit a parts iguals entre televot i jurat demoscòpic. El jurat professional estarà de nou format per professionals nacionals i internacionals, dels noms dels quals ja se’n coneix dos: el del músic Nacho Cano, president del jurat, i el de Christer Björkman, productor de televisió suec, responsable durant gairebé dues dècades del Melodifestivalen, la preselecció sueca, i membre de l’equip de producció d’Eurovisió i Eurovisió Amèrica.