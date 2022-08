‘Pasapalabra’ rep cada tarda una sèrie de famosos perquè ajudin el Rafa i l’Orestes a acumular al màxim nombre possible de segons per al ‘rosco’, el complicat repte a què s’enfronten diàriament amb l’objectiu d’aconseguir el premi de 1.468.000 euros que està en joc. Un dels convidats d’aquesta setmana és Javi Martín, que no ha passat desapercebut per a l’audiència pel seu divertit acompliment en les proves.

Durant els últims dies, l’actor ha tingut la sensació de no haver ajudat l’Orestes durant les proves prèvies al ‘rosco’. Una situació que s’ha pres amb molt humor, arribant a posar la seva cadira en el costat de l’equip contrari. «¡No sé on aporto més!», va exclamar davant les rialles del públic i del mateix Roberto Leal després de no poder participar en ‘Una de quatre’. Tanmateix, el convidat va poder redimir-se durant l’entrega d’aquest dilluns en aquesta mateixa prova. La cantant Samantha Gilabert va encadenar set respostes correctes, però en la vuitena va fallar i va passar el torn a l’Orestes, que va encertar cinc preguntes més. Quan només quedaven set segons per fi va arribar el torn del Javi, que malgrat quedar-se bloquejat durant uns instants, la va acabar encertant. «¡Digues-ne una!», li va demanar el presentador al convidat, que va trobar la resposta correcta a sol un segon que el comptador arribés a zero. L’actor va celebrar amb magnificència el seu encert, començant a córrer pel plató i xocant-li la mà a diverses persones del públic. «M’he quedat planxat, perquè no sé ni qui estava dient», va assegurar el convidat abans de rebre la felicitació del Roberto: «¡100% efectivitat! Tres programes, una pregunta i un encert».