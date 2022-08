‘El chiringuito de jugones’ reforça aquesta temporada el seu planter de col·laboradors amb un sorprenent fitxatge. Cristina Cubero torna a la tertúlia esportiva de Mega cinc anys després del fort desacord amb Josep Pedrerol que va desembocar a la seva abrupta sortida de l’espai. Durant la nit d’ahir, el presentador va revelar que la periodista tornarà a formar part del seu equip.

«Cristina Cubero torna al Chiringuito després de diversos anys», va anunciar amb un lleu riure al ser conscient que la seva tornada faria parlar molt. El mateix programa es va encarregar de recordar ahir la gran bronca que van protagonitzar Pedrerol i Cubero el febrer del 2017, quan enmig d’un acalorat debat la col·laboradora va acusar el seu cap de «manipular». «Compte amb la brometa, manipular el teu diari», li va etzibar el periodista a la tertuliana, que va acabar abandonant el plató. Dies després va comunicar la seva sortida del format i més endavant va acabar fitxant per ‘El golazo de Gol’, l’espai presentat per Manolo Lama que en aquell temps competia amb ‘El chiringuito’. «És la primera vegada que el veig des que va passar», va confessar ahir Pedrerol després de visualitzar el vídeo del moment.

Atresmedia recull en una nota de premsa les primeres impressions de Cristina Cubero després d’anunciar-se la seva reincorporació a l’espai: «Torno perquè des que me’n vaig anar el Barça va iniciar un declivi a Europa que després es va traslladar a La Liga. El canvi de cicle comença ara, toca tornar a guanyar».

Així mateix, assegura que arriba per «aportar informació, que és el meu fort, i opinió, en un grup amb què he viatjat per tot el món cobrint els grans esdeveniments». «Aquest és el moment just per tornar i agraeixo a Josep Pedrerol que confiï en mi per sumar-me a aquesta gran família», afegeix.