Tres cèlebres parelles del nostre país s’han dissolt aquest any i al poc temps ells apareixien, feliços, amb les seves noves nòvies mentre elles anaven revelant detalls del seu nou estat a través dels mitjans. És el cas de Shakira amb Gerard Piqué, Almudena Cid amb Christian Gálvez i Cristina de Borbó amb Iñaki Urdangarin. De totes aquestes ruptures s’han escrit rius de tinta, però la infanta és, a més, la protagonista d’un especial, ‘Cristina de Borbón. Rota de amor’, que emet Telecinco aquest diumenge, dia 28 (22 hores).

El programa, presentat per Diego Losada, periodista fitxat per Mediaset per posar-lo al capdavant, des del març, de l’informatiu ‘En boca de todos’ (Cuatro), ofereix imatges exclusives del viatge que la infanta va fer a Abu Dhabi per reunir-se amb el seu pare, Joan Carles I, i demanar-li consell sobre els passos a seguir.

També treu a la llum instantànies d’Urdangarin, com la seqüència completa en la qual se’l veu desfet en llàgrimes dins del seu cotxe, acompanyat de la seva actual parella, Ainhoa Armentia, que l’intenta consolar, i ofereix les claus per comprendre què va provocar aquella inesperada reacció, i es mostraran fotos del seu viatge a Ginebra per veure la seva filla Irene poc després que sortís a la llum la relació d’Urdangarin amb Armentia, la seva companya de feina.

La història d’una relació

El documental, realitzat per Mediaset en col·laboració amb Producciones Mandarina, tindrà com a punt de partida la situació actual, posant especial atenció en els últims esdeveniments, com la sorprenent trobada de la ja exparella a la platja de Bidart (França), el lloc on estiuejaven quan encara eren feliços.

A partir d’allà farà un ‘flashback’ per narrar la història de la seva relació de manera cronològica, des que es van conèixer en els Jocs Olímpics d’Atlanta el 1996, el seu festeig gairebé secret, el seu casament a Barcelona el 1997, els primers anys daurats de la parella més mediàtica i idíl·lica de la família reial durant els quals van néixer els seus quatre fills, Juan Valentín, Pablo, Miguel i Irene, i el dur despertar del conte de fades quan Urdangarin va ser acusat d’instigar la corrupció en el cas Nóos i va ingressar a presó, moments durs en els quals sempre va comptar amb l’incondicional suport de la infanta.

En l’especial ‘Cristina de Borbón. Rota de amor’ s’oferiran també imatges inèdites de la parella, com unes idíl·liques vacances que van passar a Sidney (Austràlia) quan es van celebrar allà els Jocs Olímpics, i es recuperaran moments familiars en els quals apareixen el llavors rei Joan Carles I disfrutant de la companyia dels seus nets i de Felip VI, que llavors encara eren príncep d’Astúries, una imatge que té un gran valor perquè ara, malgrat la complicitat que van exhibir en el passat, estan totalment distanciats. També es parlarà sobre el fet que al seu pare mai li va agradar que Cristina iniciés una relació amb el jugador d’handbol del Barça i que va fer tot el possible per evitar aquest enllaç.

Els experts

A més de la narració dels fets i de les imatges dels moments claus protagonitzats pels diferents membres de la família reial, el documental inclourà els testimonis de periodistes i experts en la matèria, com Jaime Peñafiel –una veu crítica que sempre està disposada a donar la seva opinió sobre els temes dels Borbó, agradi o no a la casa reial–, Consuelo Font, Eduardo Inda, Nieves Herrero, Beatriz Cortázar, Marisa Martín Blázquez, José Apezarena, Sandra Aladro, José Luis Martín Ovejero i José Cabrera.