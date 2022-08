La temporada 17 d’‘El Hormiguero’ està a punt de començar a Antena 3 i per aquesta raó, Pablo Motos ja està assajant la nova coreografia amb què obriran el programa. El presentador ha publicat un vídeo a les xarxes socials on se’l veu practicant amb Marron, Juan i Damián.

La cançó elegida per a la temporada vinent és ‘Stay with me’ de Calvin Harris i Justin Timberlake. Fins ara, la cançó triada havia sigut ‘Stayin’ Alive’ dels Ben Gees. I una nova cançó ha d’anar acompanyada d’una de nova coreografia, motiu pel qual ja es troben practicant el nou ball, a fi que tot estigui preparat per a l’estrena.

El resultat podrà veure’s ben aviat, ja que Antena 3 ja fa dies que anuncia la tornada del programa. Per escalfar motors, Pablo Motos ha compartit amb els seus seguidors d’Instagram un breu vídeo on se’ls veu practicant el ball de manera una mica negada, tot i que segur que el resultat final suposa una millora substancial.