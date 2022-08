El raper Arkano va acudir dissabte 20 d’agost a ‘La Sexta Noche’ per ser entrevistat sobre els seus inicis al món del rap i com va ser la seva evolució fins a ser un dels ‘freestylers’ més reconeguts del nostre país.

Arkano va començar confessant que en els seus inicis, va heretar «pensaments i comportaments masclistes que replicava a l’escenari. Quan tenia 14 o 15 anys, les meves primeres rimes tenien homofòbia i masclisme, però vaig poder evolucionar, vaig poder enviar un missatge nou».

En aquest aspecte, el cantant ha assegurat que sempre va ser «un cafre». Alhora, va voler recordar quina va ser la seva primera rima a l’escenari: «Mira hermano, te clavo la primera, para mirarte a ti, miro las tetas de la camarera». «Imagina’t, amb 14 anys, el 2008, fa bastants anys. Si hi va haver esperança per a mi, si jo vaig poder tenir aquest despertar de la consciència feminista, vaig poder anar canviant, també ha anat canviant per a molts ‘freestylers’», va relatar.

També va apuntar que si avui dia «un ‘freestyler’ fa una rima homòfoba i n’ataca un altre dient-li gai com si fos un insult, està perdut».