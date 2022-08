A mitjans dels anys 60, l’Espanya televisiva en blanc i negre espantava la seva audiència de la mà de Chicho Ibáñez Serrador i les seves <strong>‘Historias para no dormir’.</strong> Mitjançant la seva intrèpida barreja que bevia d’Alfred Hitchcock, Rod Serling i Roger Corman, el mestre darrere de clàssics com l’‘Un, dos, tres... Respondaotra vez’ obria la seva particular i estrident porta als horrors furgant, de passada, en les misèries i contradiccions de l’ésser humà. Més de 50 anys després de la seva estrena, TVE-1 ofereix aquest dissabte, 13 d’agost (22.00 hores), tot d’una tirada, la revisió de quatre dels seus macabres relats servida per directors que homenatgen l’obra del realitzador uruguaià que va modernitzar la televisió a Espanya: Rodrigo Cortés (‘Luces rojas’, ‘Enterrado’), Rodrigo Sorogoyen (‘Antidisturbios’, ‘El reino’), Paco Plaza (‘REC’, ‘Verónica’) i Paula Ortiz (‘La novia’). Ja se n’està rodant una segona temporada.

Tot i que aquestes versions actualitzades que es podien veure fa uns mesos a Amazon Prime Video parteixen de la trama inicial de les històries per no dormir originals (que, per cert, estan disponibles a RTVE Play), després prenen altres camins i adquireixen un toc més cinematogràfic. Les trames són autoconclusives i duren entre 45 minuts i una hora. Totes generen tensió, cada una amb un estil propi, des d’escenes ‘gore’ fins a moments incòmodes i alguns una mica surrealistes.

El que no s’ha recuperat són les magistrals introduccions de Chicho que acompanyaven cada relat amb les quals feia gala del seu humor negre. Emesa entre 1966 i 1968 i, després d’un llarg parèntesi, també el 1982, la sèrie original partia de guions propis i adaptacions d’autors com Ray Bradbury, Edgar Allan Poe i Robert Arthur.

L’emissió comença amb ‘La broma’, amb guió i direcció de Rodrigo Cortés, una reelaboració lliure de la història original d’Ibáñez Serrador protagonitzada per un triangle de personatges disposats a trair-se segons els convingui: un directiu amant de les bromes pesades (Eduard Fernández), la seva dona (Nathalie Poza) i l’assistent del dirctiu (Raúl Arévalo).

‘Freddy’ és un exercici de metaficció dirigit per Paco Plaza que submergeix el teleespectador en el rodatge de la sèrie original de fa 40 anys, amb un actor en hores baixes (Miki Esparbé) incapaç de declarar-se a la seva companya de repartiment (Adriana Torrebejano) i que estableix una relació peculiar amb un tètric ninot de ventríloc. Carlos Santos (‘Los hombres de Paco’) és l’encarregat de recrear Chicho i ho fa de manera molt creïble, amb una dicció molt conforme a la que recordem del creador d’‘Historias para no dormir’.

Tot i que l’actor patia per la responsabilitat de compondre un personatge com aquest en una sèrie produïda pel seu fill, Alejandro Ibáñez, amb un «regal» afegit pel director. «Paco Plaza m’ha posat el fill de Chicho de figuració, com a ajudant de direcció. Malgrat la por que em va fer al principi, per respecte al mestre i per tenir el seu fill al seu costat, he d’agrair a Alejandro Ibáñez que m’hagi fet tantíssima confiança per interpretar el seu pare», destaca l’intèrpret.

A ‘Asfalto’, Paula Ortiz refà la història homònima que va aconseguir la Nimfa d’Or al millor guió a Montecarlo el 1966. La trama va sobre un repartidor de menjar (Dani Rovira) que es queda inexplicablement atrapat en l’asfalt el dia que ha d’acompanyar la seva dona embarassada (Inma Cuesta) a una ecografia. El protagonista es va enfonsant més i més davant la indiferència dels que l’envolten. És ficció, però serveix per fer-nos recordar casos com el del fotògraf René Robert, que va morir fa uns mesos al caure en un carrer de París i ser ignorat per la gent.

La nit de terror finalitza amb ‘El doble’, una reelaboració lliure de la història que va dirigir Ibáñez Serrador a càrrec de Rodrigo Sorogoyen. No només serveix per parlar dels perills de la clonació, sinó també per explorar els misteris sobre les relacions conjugals. La parella en crisi la conformen David Verdaguer i Vicky Luengo.