<strong>Mariló Montero</strong> no es mossega la llengua a l’hora de donar la seva opinió sobre el president. L’actual col·laboradora d’‘Espejo Público’ va ser molt dura i directa amb el president del Govern central quan va ser preguntada per la situació d’Espanya en una entrevista concedida a ‘El Mundo’: «S’està produint una de les bretxes socials més profundes des de la Guerra Civil, perquè Pedro Sánchez està acabant amb l’harmonia social i amb la classe mitjana».

«El president ens fa sentir que vivim en un país perillós on tenim por de posar l’aire condicionat a l’estiu i la calefacció a l’hivern, que s’enfronta a Algèria, que té més dependència del gas rus que qualsevol altre país d’Europa, que fomenta el funcionariat en lloc d’ajudar l’emprenedor, que regala 400 euros als joves per anar al teatre i comprar un videojoc», va continuar dient la periodista.

Montero també va assegurar que el cap de l’Executiu espanyol practica la supèrbia, però no l’autocrítica: «Ha acabat amb el socialisme amb una coalició en què queden dos ministeris que no serveixen per a res».

«Zapatero va dir a la seva dona Sonsoles una frase lapidària: ‘Si jo he pogut, qualsevol pot ser president’. I això és el que estem vivint ara mateix. Amb els pitjors incendis dels últims 30 anys i el responsable de l’Executiu tan fatxenda marcant texà. Així que vagi-se’n, senyor Sánchez. ¡Vagi-se’n!», va sentenciar la presentadora, al·ludint a la fotografia retallada feta al lloc de comandament avançat al Puerto de Miravete, a la zona afectada per l’incendi al Parc Nacional de Monfragüe, i que ja va ser explicada per un fotoperiodista fa temps.