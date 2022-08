Després de la marxa de Josep Cuní de la SER Catalunya, Pablo Tallón serà l’encarregat d’agafar-ne el relleu a l’emissora a partir d’aquest mes de setembre. El periodista dirigirà el nou programa matinal ‘Aquí Catalunya’ a partir del 5 de setembre, en substitució de l’‘Aquí, amb Josep Cuní’, que ha estat en antena durant quatre temporades i que es va acomiadar de l’audiència l’1 de juliol.

El nou espai s’oferirà per les emissores de SER Catalunya entre les 08.00 i les 10.00 hores, i «estrenarà nous formats en el ‘prime time’ radiofònic català, plantejats amb una visió digital des del seu origen», segons l’emissora.

Nascut a Terrassa el 1987, Tallón ha desenvolupat bona part de la trajectòria professional a la cadena SER, on va començar com a redactor el 2011. El 2018 va assumir la direcció de la secció política de la SER a Catalunya i, des del 2019, és cap d’Informatius. Anteriorment havia exercit de redactor d’economia a Europa Press. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, Tallón va fer un màster de Periodisme BCNY (Universitat de Barcelona, Columbia University of New York).

Fa 50 anys que Cuní, per la seva banda, està dedicat al periodisme d’actualitat diària i deixa la SER Catalunya per la seva voluntat d’abordar projectes periodístics d’una altra índole.

Àmbit internacional

Sique Rodríguez, director i presentador del programa esportiu ‘Què t’hi jugues’, impulsarà en aquesta nova temporada nous continguts audiovisuals amb «una millorada distribució multicanal». A més, posarà en marxa el primer espai esportiu d’àmbit internacional de PRISA MEDIA, una producció realitzada des de Ràdio Barcelona en format audiovisual, que comptarà amb el suport de tot el grup i girarà al voltant de l’univers Barça-Madrid.

Òscar Moré continuarà amb les biografies amb banda sonora a ‘Llapis de memòria’, que s’emet de dilluns a divendres, a les 15.00 hores, i Carla Turró seguirà al capdavant d’‘El balcó’, entre les 19.00 i les 21.00 hores.

Màxim Castillo (Figueres, 1973) rellevarà Rosa Badia com a presentador del programa cultural del cap de setmana ‘Tot és comèdia’. La presentadora, que s’ha jubilat, continuarà sent la veu del teatre en diversos espais de la ràdio i presentarà la campanya benèfica ‘Cap nen sense joguina’. A l’equip del programa s’afegeix la periodista Laura Estrada.

La cadena SER impulsarà també la creació de continguts en català per créixer en l’ecosistema digital. Així, es convertirà en un centre de producció de continguts multimèdia i un lloc de trobada de diferents produccions pròpies, d’àmbit local i català, però també d’abast estatal i internacional. Entre aquestes, una nova línia de ‘podcasts’ que permetrà ampliar les hores de contingut propi.

SER Catalunya combinarà així l’emissió de programes que s’emeten a tot Espanya (com l’‘Hoy por hoy’ d’Àngels Barceló, ‘La ventana’ de Carles Francino, ‘Hora 25’ amb Aimar Bretos i ‘El Larguero’ amb Manu Carreño) amb la seva aposta per la programació de proximitat, que és possible gràcies a la seva presència local amb equips a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Andorra.

