‘Callejeando’ aterra aquesta nit al prime time de la programació de Telemadrid a partir de les 21.15 hores. <strong>Adriana Abenia</strong>, juntament amb Óscar Martínez i Luis Muñoz, recorrerà la Comunitat de Madrid a la recerca de carrers amb llegendes i anècdotes sorprenents. Des de l’imponent carrer Alcalá fins al Callejón del Gato, i entre el carrer més llarg i el més curt, un total de trenta-dues vies de la capital i els carrers dels nostres pobles que ens serviran per recordar la història.

En cada parada parlaran amb arquitectes, historiadors, guies oficials de turisme, actors, cantants, fotògrafs..., que ens ajudaran a aprofundir en els detalls dels nostres carrers. ‘Callejeando’ és entreteniment i cultura, amb una realització audiovisual que el converteix en un programa diferent. Al llarg de la temporada s’aturaran en carrers de llegenda, nobles i populars, romàntics, moderns i medievals, capaços de despertar els nostres sentits, plenes de vida, necessaris per conèixer i conèixer-nos. <strong>YOTELE</strong> parla amb Adriana Abenia sobre l’estrena de ‘Callejeando’ a Telemadrid, entre altres temes.

¿Què veurem diumenge vinent a ‘Callejeando’?

‘Callejeando’ és un programa familiar en el qual coneixerem d’una manera molt atractiva el per què del nom dels carrers, la seva història, i en què també comptarem amb personatges famosos i anònims que hi tenen relació i que ens parlaran, juntament amb historiadors, de les llegendes i secrets que tanquen carrers tan emblemàtics i coneguts com la Gran Vía o Serrano, o altres com la Pasa, la Luna, la Salud o la Castellana, des de l’habitació d’hotel en la qual s’allotjava sempre Ava Gadner.

Crec que Telemadrid està en ple creixement i fent les coses molt bé, i això es nota en programes com aquest.

Portes molts anys vivint i caminant pels carrers de Madrid, però, ¿hi ha una cosa que has descobert que desconeixies per complet?

Tot. He tornat a enamorar-me de Madrid. Ja no la recorro despistada com abans, aquesta ciutat és una autèntica joia.

Has trepitjat gaire el carrer en la teva trajectòria televisiva, ¿és on millor et mous a la televisió?

La comoditat que t’atorga un plató és indiscutible i ho prefereixo. Malgrat això, reconec que m’ho he passat com una criatura gravant ‘Callejeando’.

¿Amb quin famós i a quina zona de Madrid t’agradaria anar a gravar un ‘Callejeando’?

M’encantaria anar al carrer Jorge Juan amb Óscar Martínez i Luis Muñoz a menjar a un bon restaurant, els he disfrutat poc gravant, ho vam fer gairebé tot per separat.

Atès la teva especial complicitat amb la Reina Letícia, ¿t’agradaria fer un especial ‘Callejeando’ sobre els carrers de la Reina, per exemple?

(Rialles) A la nostra estrena vam començar, entre d’altres, amb un carrer molt regi, el Princesa, així que aquesta seria la meva particular picada d’ullet a la Família Reial i a totes les princeses Disney de la meva infància.

Parlant de la reina, ja que Sonsoles Ónega ha deixat el lloc vacant, ¿t’agradaria presentar l’especial pel 50 aniversari de la reina Letícia a Mediaset?

Per descomptat, estic preparada per presentar fins i tot el Telediari.

¿Quin és el programa somiat que et faria més il·lusió presentar?

Sempre em va agradar la trajectòria d’Anne Igartiburu i el seu ‘Corazón’. M’encantaria presentar un programa d’aquest tipus.

Fa diversos anys et vam veure a ‘Tu cara me suena’. Ja estan preparant la que serà la seva desena edició, ¿t’atreviries a participar-hi?

Ells són els que no s’atreveixen a tenir-me entre les seves files (rialles). Canto molt malament, fent de Demi Lovato embarassada de quatre mesos semblava una borratxa a les festes del poble.

Ara sembla que es porten els concursos de reptes amb famosos com ‘El desafío’ o ‘Esta noche gano yo’. Tu ets una persona molt atrevida, però ¿et veuries concursant en aquests formats?

‘Mira quién baila’ ha sigut un dels programes en els quals millor m’ho he passat des que estic a la tele, així que tot seria qüestió d’analitzar-ho.