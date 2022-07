L’actor Jay Pickett, conegut per les seves interpretacions en sèries de televisió com ‘Days of our lives’, ‘Port Charles’ o ‘General Hospital’, va morir divendres passat als 60 anys durant el rodatge de la pel·lícula ‘Treasure Valley’. El nord-americà es va desplomar mentre gravava una escena en què muntava a cavall, segons informa el compte oficial de Facebook del llargmetratge.

Travis Mills, director i productor de ‘Treasure Valley’, va confirmar aquest diumenge la tràgica notícia amb un missatge en què relatava els fets. Segons les seves paraules, Pickett hauria patit «un atac al cor», tot i que de moment «no hi ha cap explicació oficial sobre la causa de la mort». «Les persones que estaven presents van fer tot el possible per mantenir-lo amb vida. Els nostres cors estan trencats i plorem per la seva família, devastada per aquesta impactant tragèdia», afegeix Mills, que defineix el seu company com «un home amable, dolç i generós». «Era un dels millors actors amb què he treballat i ha sigut un honor col·laborar amb ell», afegeix el director de la pel·lícula en què treballava Pickett: «Els seus amics pròxims han dit que era molt feliç fent ‘Treasure Valley’ i la meva esperança és que realment ho fos». Jim Heffel, company de repartiment de Pickett, també s’ha afegit a les mostres de condolença: «Ahir vaig perdre un bon amic i el món va perdre una gran persona. Jay Pickett va decidir cavalcar cap al Paradís». «Va morir assegut en un cavall, a punt per lligar un vedell a la pel·lícula ‘Treasure Valley’ a Idaho. El camí d’un veritable texà», finalitza.