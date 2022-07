Jorge Javier Vázquez no té pèls a la llengua a l’hora de respondre a un polític o a qualsevol personatge famós. En aquesta ocasió, el popular presentador de Telecinco ha volgut llançar un missatge irònic a Sergio Peris-Mancheta pel seu salt com a presentador del nou programa d’HBO Max, ‘Traitors España’. El català ha recordat les crítiques que va rebre d’ell quan es va estrenar al teatre.

L’any 2015, quan Jorge Javier Vázquez es trobava de gira per Espanya amb un dels seus primers projectes de teatre, Peris-Mancheta va llançar unes mediàtiques paraules en contra del presentador deixant entreveure que era injust que ell treballés i molts actors no: «És surrealista. Acabarem tots anant a un teatre a veure televisió. No diuen que els actors som putes, doncs a prostituir-se».

La setmana passada es va confirmar que Sergio seria el conductor de la primera edició de ‘Traitors España’, l’estrena en el sector dels ‘realities’ a Espanya d’HBO Max produït per Gestmusic (‘Operación Triunfo’, ‘Tu cara me suena’ o ‘Atrapa un millón’). L’anunci ha fet que Jorge li respongui amb un clar dard: «Leo que presentaràs un programa a HBO. Et desitjo el millor, benvingut company».

El missatge anava acompanyat de la notícia en la qual Peris-Mancheta el criticava pel seu salt com a actor, deixant clar el to irònic del missatge i les intencions del conductor de ‘Sálvame’.