La segona edició de ‘La voz kids’ a Antena 3 ja té els seus vuit finalistes. Després de ser elegits pels seus respectius ‘coaches’, Manuel Ayra, Rocío Avilés, Lola Avilés, Javier Crespo, Jesús del Río, Levi Díaz, Nazaret Moreno i Jesús Moreno van aconseguir classificar-se divendres a la gran final del talent musical de la cadena principal d’Atresmedia Televisión.

Els talents van obtenir el passaport a la final després de convèncer amb les seves respectives versions de Tu refugio (Pablo Alborán), ‘Vuelvo a verte’ (Malú), ‘Te espero aquí’ (Pablo López), ‘When we were young’ (Adele), ’Back in Black’ (AC/DC), ‘Alive’ (Sia), ‘Olvidé’ (l’Índia Martínez) i ‘No me doy por vencido’ (Luis Fonsi), a més d’actuar amb els seus respectius ‘coaches’ i companys d’equip.

Aquest divendres, ‘La voz kids’ va viure la seva semifinal liderant. El programa musical d’Antena 3 va créixer 1,2 punts en una setmana fins aconseguir un increïble 18,7% de ‘share’ i 1.754.000 espectadors. Malgrat ser el més vist, es va quedar molt a prop de ‘Viernes Deluxe’ amb la seva entrevista a Amador Mohedano, que va anotar un bon 17,8% de quota i 1.451.000 televidents.