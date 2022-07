L’oferta de continguts de plataformes com Netflix, Amazon Prime i HBO ha provocat que en els últims anys una gran part de la població pagui subscripcions per disfrutar de les sèries i pel·lícules de moda. Es tracta d’un hàbit que s’ha consolidat en els últims anys, tot i que no tothom pot permetre’s pagar aquestes tarifes.

Per part de Netflix, es pot destacar que l’estratègia de la companyia està canviant en els últims mesos a causa de la fuga d’usuaris. Després d’alguns canvis en les tarifes, ha transcendit que l’empresa preveu que la plataforma afegeixi anuncis a mitjà termini per generar més ingressos. ¿És possible veure Netflix de manera gratuïta? Tot i que existeixen algunes ofertes excepcionals, el cert és que cada vegada hi ha menys oportunitats per poder provar el contingut de Netflix de manera gratuïta. Abans la plataforma permetia una prova totalment lliure de pagaments durant els primers 30 dies. Tanmateix, la seva consolidació en el mercat va fer que eliminessin aquesta opció en la majoria de països (entre ells Espanya). També s’ha estès la idea d’un suposat «programa de referits» en el qual Netflix abonaria un pagament a alguns usuaris en cas d’aconseguir que algun amic se subscrigui al seu servei a través d’una recomanació. Es tracta d’una opció que no es mostra a la pàgina web oficial i que, per tant, no podem confirmar. D’aquesta manera, proposem tres vies per poder veure Netflix de forma gratuïta: