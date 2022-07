Nicola Pedrazzoli, l’empresari italià que controla el canal de televisió 8-TV, no ha aconseguit les cinc freqüències que va treure al mercat Prisa Ràdio a Catalunya. Segons ha comunicat la companyia, la negativa final, després de mesos de negociacions, s’ha degut a «problemes tècnics» que han impedit que l’operació arribés a bon port, informa ‘Crónica global’.

No és aquesta la lectura que n’ha fet Pedrazzoli, explica la mateixa font. Des del seu entorn relaten que culpa directament del desenllaç el nou adjunt a la presidència de Prisa Media, el periodista Enric Hernández.

L’‘entrepeneur’ italià responsabilitza Hernández, el nou assessor del conseller delegat del conglomerat editorial, Carlos Núñez, de tancar la negociació per una falta de sintonia entre tots dos.

Pedrazzoli, conegut com el Paolo Vasile català, té una àmplia experiència en el sector gràcies a la seva companyia, OC 2022, SL. Va ser conseller delegat de Canal Català i, posteriorment, fundador de Tevecat. El juliol del 2021, el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) va aprovar el traspàs de 8-TV i del seu múltiplex privat de TDT a l’empresa de Pedrazzoli. Amb aquesta operació, la companyia va heretar també els espais per on s’emetia en aquell moment Barça TV, BOM Cine i Fibracat TV.