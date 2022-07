Lidia Torrent ha volgut denunciar de forma clara la incòmoda experiència laboral que ha patit. La model ha compartit amb els seus seguidors el que li va passar amb una empresa que va decidir no contractar-la a l’assabentar-se que estava embarassada, malgrat que el seu nadó no naixerà fins a l’octubre. A través de les xarxes socials, la comunicadora de Cuatro no ha ocultat el seu rebuig cap a aquests comportaments discriminatoris.

La presentadora ha sigut molt activa des que es va revelar que esperava un nadó amb Jaime Astrain i no ha volgut deixar de treballar per complet. Sempre ha defensat que es trobava bé i que preferia seguir amb el seu dia a dia però evitar sobreesforços, una decisió que l’ha portat a presentar diferents esdeveniments de diverses marques. En un dels actes que semblava confirmat, finalment van decidir no comptar amb ella perquè estava embarassada. Això ha fet que vulgui denunciar la seva situació: «Tenint ja una presentació tancada, van decidir prescindir de mi». La model ha volgut aclarir que moltes vegades es confon la situació de les mares: «Estar embarassada no significa estar invàlida», ha sentenciat, molesta per l’experiència.