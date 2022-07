Yulen Pereira ja està a Espanya després de la seva expulsió de ‘Supervivientes’. L’esgrimidor va ser ahir a la nit un dels protagonistes a la gala ‘Terra de ningú’, on a més d’enfrontar-se al seu pas pel concurs, va reaccionar a tots els comentaris sobre la seva relació amb Anabel Pantoja. A més, també va poder escoltar algunes de les declaracions que ha fet sobre aquest tema la seva mare pels platós de Telecinco.

Yulen es va mostrar sorprès per les crítiques d’Arelys cap a la col·laboradora de ‘Sálvame’, però va voler deixar clar que no li afecten: «La meva mare és lliure de fer el que vulgui i opinar el que vulgui».

«Amb tot el respecte que li tinc a la meva mare, a qui li ha d’agradar Anabel és a mi, a qui besa tots els dies és a mi i a qui diu ‘et vull’ és a mi», va assegurar mentre el plató aplaudia les seves paraules.

Al ser preguntat sobre si veritablement té química amb Anabel, l’esportista va remetre a les imatges que han pogut veure’s durant les últimes setmanes: «Crec que parlen per si soles. Les paraules les hi porta el vent, continuo veient-ho i em cau la llàgrima. Si no hi hagués química, això seria una tonteria».

D’altra banda, Yulen va explicar que la seva relació amb la neboda d’Isabel Pantoja no l’afectarà en la seva carrera professional: «Per a res. No penso que vagi a tallar-me les ales o que sigui controladora. Al revés, crec que ens ajudarem moltíssim. Té molta empatia i es fixa més en l’altra persona que en ella mateixa».