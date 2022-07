L’Acadèmia de Televisió i de les Ciències i les Arts de l’Audiovisual ha anunciat aquest dimarts els professionals i programes finalistes als Premis Iris 2022. Entre les més de 450 candidatures presentades, estan nominats Eufòria’ de TV3; la sèrie infantil Mironins, Carles Porta, director de Crims, Leticia Dolera, Andreu Buenafuente i Maria Casado, entre d’altres. També ha estat nominat com a millor presentador d’informatius Antonio García Ferreras per Al Rojo Vivo de laSexta, en un moment en el qual el presentador ha rebut dures crítiques de diversos sectors després de donar-se a conèixer la nova entrega d'àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo amb ell.

En aquesta edició als Premis Iris estan nominats els catalans Eufòria, de TV3, com a millor programa; la sèrie infantil coproduïda per TV3 Mironins en la categoria de millor programa infantil; Carles Porta, director de Crims, a la millor direcció; Leticia Dolera pel seu paper a Vida perfecta (Movistar Plus+) i guionista juntament a Manuel Burque.

Entre els presentadors de programes nominats hi ha Alfonso Arús per Aruser@s (laSexta), Andreu Buenafuente per Late Motiv (Movistar +), Maria Casado per Las tres puertas (La 1 de TVE); Mercedes Milà per Milá vs. Milá (#0 de Movistar Plus+) i Susanna Griso per Espejo público (Antena 3 TV).

Les dues grans sèries favorites d’aquesta edició en el terreny de la ficció són Sequía (La 1) i Rapa (Movistar Plus+) amb cinc i quatre nominacions respectivament.

Els guanyadors s’anunciaran al novembre

Després de fer públiques les nominacions, els guanyadors es triaran a partir de les votacions dels acadèmics davant de notari i es donaran a conèixer durant la cerimònia d’entrega dels Premis Iris 2022, que està previst que se celebri al novembre. A més, també es triaran els Premis Iris del jurat, els Premis Iris de la crítica, els Premis Iris autonòmics i el Premi Iris a la trajectòria Jesús Hermida 2022.