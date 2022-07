Tres estrelles han protagonitzat el cap de setmana televisiu. Isabel Pantoja, com a icona de la festa de l’Orgull de Madrid ha triomfat molt. A ‘Viva la vida’ li han fet un seguiment com és habitual a Tele 5: gloriosos elogis per la seva actuació i suport a l’Orgull, i paral·lelament pic i pala furgant en el seu patrimoni immobiliari, i rematant amb una entrevista al seu fill Paquirrín per continuar posant-la fina. És la dutxa escocesa típica. En aquest programa ha causat sensació que llancés, en el seu concert a la plaça d’Espanya, frases com: «Aquesta bandera és meva / El vostre Orgull és el meu orgull». Segons la interpretació de la presentadora Emma García: «¡Isabel Pantoja ha sortit de l’armari!». O sigui que ja tenim tema per tot l’estiu. Yolanda Diaz també ha sigut estrella aquest cap de setmana per la presentació de la seva plataforma Sumar. La pinzellada més original l’hi he sentit a Màxim Huerta a ‘La Sexta noche’. Qui va ser ministre, breu, de Cultura, va dir: «Només tindrà èxit si va de número dos de Pedro Sánchez». ¡Ah! L’apunt és meditable. Yolanda en tàndem amb Sánchez en un govern futur, i Sánchez content perquè podria escapolir-se de socis incomodíssims. Tot dependrà de quant sumi Sumar. Una altra estrella, la presidenta del Parlament Laura Borràs ha actuat també aquest dissabte al ‘FAQS’ (TV-3) com a gran protagonista. Li van preparar un programa amb molt carinyo. Són aquesta mena d’entrevistes en què l’art consisteix a donar pista a l’entrevistada perquè construeixi un relat al seu gust. S’ha d’assenyalar, és de justícia, que al final, en el breu torn de preguntes, les periodistes Agnès Marquès i Carla Turró es van negar valerosament a seguir el camí del massatge i van recuperar, almenys puntualment, un sentit informatiu i periodístic.

Però en general, la vetllada va ser, per a Laura, una delícia. Fins i tot van silenciar que el seu beneficiat amb contractes trossejats va ser condemnat el 2019 a cinc anys de presó per falsificació de moneda i tràfic d’estupefaents. Entenem-los: aquest perfil de condemnat, de l’amic beneficiat, no ajuda. El més estrany d’aquesta nit va ser que Laura Borràs no va quedar contenta. Visiblement molesta, va dir: «Pensava que venia a una entrevista, no a un judici». Ha sigut molt injusta. Al temple del ‘FAQS’ s’han esforçat al màxim perquè es trobés comodíssima.