L’institut Moordale, escenari de <strong>‘Sex Education</strong>,’ continua acumulant baixes. Després que <strong>Simone Ashley</strong>, que encarnava l’Olivia en la sèrie, anunciés que abandonava el seu paper per centrar-se exclusivament en <strong>‘Los Bridgerton</strong>’, acaba de confirmar-se una nova absència per a la quarta temporada de la producció, aquesta vegada per part de Patricia Allison, intèrpret que donava vida a l’Ola.

L’actriu britànica ha confessat, durant una entrevista amb Capital Xtra, que ha optat per deixar de formar part de l’èxit de Netflix perquè li han sorgit altres oportunitats en què ha preferit centrar-se. Tot i que no ha donat gaires més explicacions, tot sembla indicar que els motius del seu comiat són purament professionals.

«M’ha encantat ser part de ‘Sex Education’ i donar vida a l’Ola, però desgraciadament no m’uniré a l’equip en la quarta temporada. […] Faré altres petites coses, unes oportunitats que han sorgit. Havia de dir adeu en algun moment», explicava Allison.

Patricia Allison reveals that her character Ola won't be returning for 'Sex Education' Season 4. pic.twitter.com/azVvkiDbON — Film Updates (@FilmUpdates) 6 de julio de 2022

La nòvia de la Lily

El seu personatge va arribar en la segona temporada de la sèrie i va adquirir gran rellevància al convertir-se en la nòvia del protagonista, l’Otis (Asa Butterfield), i després per la seva relació amorosa amb la Lily (Tanya Reynolds). Per això, tot semblava indicar que prendria més protagonisme en aquesta nova entrega, tot i que finalment no serà així. La seva marxa deixa oberta una trama per a la qual no s’ha revelat cap solució.

La quarta temporada de ‘Sex Education’ està confirmada per Netflix des de fa temps, i s’espera que aviat en comenci el rodatge, però encara no se sap si hi haurà més baixes a més de la de Simone Ashley i la de Patricia Allison.

Es diu que una altra de les afectades per la seva atapeïda agenda podria ser l’encarregada de donar vida a Maeve Wiley, Emma Mackey, a la qual a poc a poc també li sorgeixen grans papers com el seu recent fitxatge per a la pel·lícula ‘<strong>live-action’ de ‘Barbie’</strong>. El tancament de l’última temporada deixava entreveure la possibilitat de futurs capítols sense la presència d’una de les seves protagonistes, i tot i que no hi ha cap confirmació sobre això, aquest seria un cop molt dur per a la producció.