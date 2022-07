Després d’una dilatada trajectòria en terra ferma, ¿com arribes a treballar en aquest creuer?

Vaig començar la meva carrera amb teatre musical com a escriptora i compositora de cançons. Estava treballant als Països Baixos i un amic em va dir que estava audicionant per a ‘We will rock you’ per al ‘Wonder of the seas’, que sempre m’ha encantat. Era un somni per a mi. Vaig fer el càsting i em van donar el paper i va ser la meva primera experiència al Royal Caribean. Va ser molt emocionant.

¿Aquesta és la teva segona vegada en un creuer?

Sí. La primera vegada va ser el 2015. El fet d’haver treballat aquí em va inspirar per mudar-me a Londres. Vaig treballar amb actors molt bons i que em van fer somiar per treballar a la zona dels teatres de Londres.

¿Com ha sigut preparar aquest espectacle després de la pandèmia en comparació amb el primer?

Ha sigut un canvi emocional molt fort. Abans de la pandèmia, estava a Londres treballant a ‘El fantasma de l’Òpera’ i vam haver de parar. Per això dic que em coincideix amb un moment emocional molt diferent i emocionant. Està sent un gran honor tornar a treballar perquè després d’haver-ho perdut tot, tinc l’oportunitat d’actuar en el xou més importants del barco més gran, a més de formar part dels creadors de l’espectacle.

¿Ets d’aquestes artistes que des de petita va voler ser-ho?

Sí. És la meva vida i la meva passió. Des dels 5 anys sabia que volia fer, i em vaig estar preparant per ser-ho des d’aleshores. I encara continuo fent-ho per seguir el meu somni.

¿La teva família et va recolzar en aquesta decisió de ser artista o et van demanar que pensessis un pla b?

Entenc que la gent pensi que és important tenir un pla b, però els meus pares em van recolzar i em van empènyer a aconseguir-ho. Penso que que la meva vocació és ser artista i si és necessari, em posaria a fer un altre tipus de feina si fos necessari.

¿Tens algun suport concret en el teu cercle personal?

Hi tinc els meus millors amics. Sempre els truco per sentir-me recolzada. Sé que a la meva mare també li puc dir en qualsevol moment, però em sento molt afortunada de tenir molt bons amics a qui recórrer quan necessito suport.

¿Ets la primera artista de la teva família?

Professionalment soc la primera, però la meva mare toca instruments i canta des de sempre. També la meva àvia actua per diversió. Elles són molt creatives, però jo soc la primera que treballa en el món artístic.

¿Quina va ser la teva primera gran oportunitat com a artista?

És una pregunta difícil perquè, ¿què és gran? ¿Emocional o en la teva carrera? Tot depèn del que creguis que és una gran oportunitat. Quan em vaig graduar en teatre i em van donar la meva primera feina, em van dir que era la correcta per a aquest paper. Soc molt agraïda i valoro totes les oportunitats que m’han donat. A nivell mediàtic, crec que va ser quan em van agafar per protagonitzar ‘El fantasma de l’òpera’.

Has participat en dos ‘talent shows’, ‘All together now’ a la BBC i a ‘The Voice of Holland’. ¿Com van ser aquestes experiències a la televisió?

La televisió és una plataforma molt bona. M’agrada molt. De fet, ja he participat en dos talents com has esmentat, però és una bona experiència quan hi vas sense esperar res. Si hi vas pensant que és la teva gran oportunitat i que és guanyar o res, no és bo. Per a mi va ser bona perquè estava oberta a tot el que pogués passar.

¿Has pensat a participar en un altre talent?

M’agradaria, m’encanta la televisió. Així que qui sap però si és cantant m’encantaria.

Com a artista, ¿com et definiries?

Em definiria com a cantant, actriu, ballarina... soc una artista integral.

¿Quin has sigut l’ídol que has tingut com a referència?

No tinc ídols, però sí que m’agrada buscar en les persones referències que m’inspiri i integrar-ho a mi. Òbviament, tinc artistes favorits com Beyoncé.

¿Quins plans professionals tens després del teu pas pel ‘Wonder of the seas’?

Efectivament, seré fins aquest estiu al barco i després estic oberta a seguir perquè m’ho estic passant molt bé. Si tinc l’oportunitat, m’agradaria allargar-ho perquè estaria encantada de continuar.