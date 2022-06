Dies després de la victòria del PP en les eleccions andaluses, Macarena Olona ha intervingut en ‘El programa de Ana Rosa’ per respondre a les preguntes d’Ana Terradillos. La candidata de Vox, que es va quedar fora del govern regional després de la majoria absoluta dels populars, ha parlat sobre les declaracions en les quals va afirmar ser «filla de Déu» i que no pot conèixer «els designis que hi ha per davant».

La presentadora ha començat preguntant-li, precisament, respecte a aquestes mediàtiques paraules: «¿Quin designi té Déu per a vostè? ¿Sap ja si seguirà a Andalusia o a Madrid?». «És molt fort com una frase treta de context i sense més intencionalitat ha donat lloc a tantíssims titulars», ha replicat la diputada del partit d’extrema dreta.

«El primer que vaig voler tan bon punt es va celebrar la nit electoral va ser posar-me a disposició dels mitjans de comunicació per respondre a les vostres preguntes», ha assegurat Olona. «Em van preguntar si seria candidatada en les pròximes eleccions perquè havia dit que era un soldat de Santiago Abascal. Utilitzant la ironia, vaig respondre que primer era filla de Déu.»

Aquesta resposta cridava l’atenció de Terradillos, que no ha dubtat a fer una important puntualització: «Diu vostè que [rep a] tots els mitjans, però tots no. No entrarem en aquest debat, però vostè sap que a tots no els rep. I aquí em quedo».

Tot seguit, la periodista ha insistit en la pregunta que li havia fet anteriorment: «¿Es queda a Andalusia o torna a Madrid?». «Jo li distingiria entre mitjans i activistes polítics, però encantada de parlar-ho en antena o fora quan vulgui», va apuntar Olona, sense respondre a la qüestió plantejada.

Al tercer intent, la presentadora per fi va obtenir resposta que, no obstant, va augmentar encara més la tensió: «La veritat és que els dubtes els esteu plantejant els periodistes que no heu volgut llegir de manera directa el document que hem remès o potser hi ha una voluntat interessada per seguir amb debats estèrils».

«La meva renúncia és irrevocable a l’acta de diputada nacional, segueix amb la data fixada per al 14 de juliol [...], soc funcionària pública, advocada de l’Estat en condició de serveis especials i és necessari que procedim d’aquesta manera per no perdre aquesta condició, però no significa que la renúncia no sigui absolutament irrevocable, perquè no admet ni condició ni suspensió», va concloure.