‘Eufòria’ ja té la seva primera guanyadora. La Mariona, la jove de 21 anys de Valls que ha dibuixat una trajectòria impecable al llarg del ‘talent’ de TV-3 –no ha sigut mai nominada ni ha estat a la zona de perill– ha sortit victoriosa en la gala final a l’obtenir el 61% dels vots del públic, el del plató i de la gent que veia la gala des de casa seva. Ella no les tenia totes: «Quan només t’enfrontes al jurat no saps què en pensa el públic i, com que és qui t’ha de votar, és més complicat. Així que no tens expectatives», ha declarat a EL PERIÓDICO quan encara era al plató.

Per darrere d’ella ha quedat Triquell, el camaleònic noi de 21 anys de Sant Quirze del Vallès, que ha aconseguit un 39% dels vots. El jove, que no acostuma a mirar la tele, ha declarat a aquest diari, molt fidel al seu estil: «Aquesta és una excepció que demostra que en un camp de merda pots trobar una flor». No obstant, el seu costat sensible l’ha fet confessar: «Es tanca una etapa preciosa».

En la primera ronda, en la qual ja s’eliminava un dels contrincants, va deixar de competir, per quedar-se amb el lloc de tercera classificada, la Núria, la concursant d’Olot, de 26 anys. La gala ha servit també per estrenar la cançó de l’estiu de TV-3 interpretada com a colofó per la guanyadora i Miki Núñez, presentador del ‘talent’ junt amb Marta Torné.

De la seva elecció

Les cançons que han ofert els concursants per competir en la primera ronda, en la qual s’enfrontaven encara els tres finalistes, han mostrat molt d’ells perquè eren de la seva elecció. Així, Triquell, amb un vestit groc, desafiant la superstició que aquest color porta mala sort sobre l’escenari, ha cantat tot un clàssic de Black Eyed Peas, ‘Pump it’, en un número amb exhibició de ciclisme urbà inclosa. La Mariona ha apostat per una cançó de Dyango, ‘La mare’, una de les preferides de la seva àvia, mentre que la Núria ha desplegat el seu innegable poder amb ‘Who are you’, d’Ed Sheeran. Una actuació brillant, tot i que no ha pogut competir amb el nombre de seguidors que tenen els seus companys i ha hagut de baixar de la competició a l’aconseguir només el 25% en aquesta primera ronda.

No obstant, ha pogut oferir l’actuació que tenia preparada per si passava a la segona, ‘Història repetida’, de Núria Feliu, mostrant una presència escènica que reafirmava el sobrenom que se li ha posat d’‘El volcà de la Garrotxa’. Un volcà que no ha de poder ni ha d’apagar el raig d’aigua que l’ha cobert, a l’estil Chanel, a ‘Flashdance’, un decorat que ha permès imaginar-la protagonitzant un musical, que és el que li agrada.

Un duel de nivell

En la segona ronda, Triquell ha defensat amb seguretat i estil l’‘Ull per ull’, d’Adrià Puntí, i la Mariona ha mostrat aquesta faceta més desenfada i sexi adquirida en el concurs a l’interpretar ‘Physical’, de Dua Lipa, amb un vestit de llums que la feia brillar encara més del que ja ho feia per mèrit propi. Al final ha sigut ella qui s’ha emportat el premi. Bé, en realitat els premis, perquè a més del contracte discogràfic que tant l’ajudarà a començar una carrera, com s’ha anat anunciant durant les gales, també cantarà a La Marató i amb Miki Núñez la cançó de l’estiu de TV-3.

La gala ha viscut moments emocionants, com les connexions amb els llocs d’origen dels artistes, on familiars i veïns els han mostrat la seva adoració, i un espectacle impactant protagonitzat per ‘coaches’ i membres del jurat que no ha deixat ningú indiferent, ja que es mostraven en un registre molt diferent de l’habitual. Acabada la gala, encara no se sabia si el programa havia sigut rècord d’audiència, però ja ha anotat un nou èxit: en aquesta final s’han arribat a rebre la barbaritat de més de 300.000 vots. Amb aquesta xifra tanca una cadena d’èxits que han convertit un ‘talent’ que pretenia ser «un format d’entreteniment familiar, de plató i amb música», com explica Cristian Trepat, cap d’Entreteniment i Actualitat, en un veritable fenomen.