L’onada de calor que assola el país ha arribat també fins a l’Assemblea de Madrid, on aquest dijous es va viure un tens enfrontament entre Mónica García i Isabel Díaz Ayuso. Mentre que la líder de Més Madrid va criticar la falta de previsió del govern regional, la presidenta de la Comunitat de Madrid va defensar la seva gestió: «Estem millorant l’aïllament tèrmic en totes les escoles».

«Insisteixo, és que aquesta onada no la tenia prevista», va afirmar Ayuso abans que Mónica García li recomanés que acudís «a les dades i a la ciència». Tanmateix, la política del PP va restar importància a les evidents conseqüències del canvi climàtic: «A partir de dilluns l’onada remetrà. Posi el ventilador, que cregui’m, no és delicte».

Al plató d’‘Al rojo vivo’, la meteoròloga Isabel Zubiaurre ha reaccionat atònita a les paraules d’Ayuso: «El que més em grinyola del que he sentit, si puc comentar... Mare meva, diu que no sabia que aquesta onada de calor anava a ocórrer. ¡Però els científics sí! Ens estan dient des de fa anys que les onades de calor s’estan avançant en el temps».

«¡L’estiu s’ha avançat 40 dies i continuarà passant!», ha insistit la presentadora: «Potser no sabíem que aquesta onada de calor havia de començar un 11 de juny, però els científics ens han estat avançant que cada vegada hi haurà més onades de calor. Sí que se sabia».

«Hi ha molta incultura quant a aquest tipus d’assumptes. Ja l’hi dic jo de cara al futur perquè ho sàpiga, a Ayuso o a qui vulgui: en els pròxims mesos de juny ens trobarem amb temperatures més altes. Comencem a actuar ja», ha advertit.

Zubiaurre, contra el «negacionisme ‘cutre’»

Més endavant, el programa va emetre unes imatges en les quals Íñigo Henríquez, portaveu de Vox a l’Assemblea de Madrid, apunta que «no és veritat» que estiguem vivint episodis de calor diferents als que s’han viscut de tota la vida de Déu».

Zubiaurre va explicar llavors que «existeixen una sèrie d’índexs que ens mostren com d’anòmala està sent aquesta situació». «Les dades són dades, això no està sent en absolut normal, és excepcional», va afirmar abans de llançar una crítica al «negacionisme ‘cutre’» del canvi climàtic: «Si negues alguna cosa, nega-ho amb arguments rotunds, amb dades. No amb arguments de cunyat».