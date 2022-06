Lídia Heredia serà la nova corresponsal de TV3 a Washington a partir de la tardor. L’actual directora i presentadora del programa ‘Els matins’ de TV3 substituirà Xesco Reverter, que ha cobert les informacions dels Estats Units des de l’any 2017.

El canvi en la corresponsalia de Washington es materialitza després d’un procés de selecció intern en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Heredia ha presentat diversos programes a la televisió pública catalana, així com els ‘TN Migdia’ i ‘TN Vespre’. Va participar, també, en la posada en marxa del 3/24.

La decisió arriba enmig d’una reforma de la graella televisiva, que provocarà que el magazín matinal ‘Planta Baixa’ passi a emetre’s a la tarda i el ‘Tot és mou’, presentat per Helena Garcia Melero, es traslladi a la franja matinal.

Va començar a la ràdio

Nascuda a Badalona el 1971, Heredia és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar la seva trajectòria en el món del periodisme a Ràdio Ciutat de Badalona abans d’acabar la carrera, el 1989. Després va continuar fent ràdio, als equips d’informatius de Ràdio Barcelona i d’Ona Rambla. També ha treballat en premsa, al diari ‘Avui’, i en televisió, a Canal+ i a Tele5.

El seu primer treball a TV3 va ser com a reportera del programa ‘En directe’, el qual han seguit molts projectes com a directora i presentadora, com el debat ciutadà ‘Banda ampla’. També ha presentat els programes de nous formats ‘Lletra petita’ i ‘Collita pròpia’. Els últims anys ha format part de l’equip dels especials electorals i polítics de TV3.