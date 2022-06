Una efemèride com la que viu La Marató aquest 2021 es mereixia un desplegament especial. I per això aquest any no seran ni un ni dos, sinó 30 els presentadors del veterà programa solidari, que en aquesta edició estarà centrat en la salut mental, previst per al 2020 però que la inesperada pandèmia va ajornar. Són 30 professionals que podem veure actualment a TV-3 presentant un programa o que en algun moment de la seva carrera han estat vinculats a la cadena. I que en aquestes tres dècades han participat algun cop en l’especial solidari.

Quatre (el cinquè entrevistat a ‘Teletodo’, Quim Masferrer, ha causat baixa per covid) , Gemma Nierga, Helena Garcia Melero, Lídia Heredia i Roger de Gràcia valoren la importància d’aquesta edició dedicada a les malalties mentals alhora que expliquen la seva experiència professional, però també personal, en les edicions que han comptat amb la seva presència. Així mateix, comparteixen els seus records d’aquests 30 anys de programa solidari.

La periodista Gemma Nierga també considera vital tractar el tema de les malalties mentals, pel caràcter especial que tenen. «Vivim en una societat que tendeix a amagar els trastorns mentals, els tapa, no els vol veure, els nega i La Marató, un cop més, dona veu a persones que normalment no la tenen. Ho fa cada edició, però, aquest any especialment, és important i ho hem de remarcar. Perquè parla del patiment mental, que existeix, i més després de la covid. Aquest any hem de parlar de salut mental, però també de la por, l’ansietat de la lluita de tantes persones per viure amb la diferència i alhora acceptar-la», indica Nierga. Per aquest motiu, insisteix «si les dades diuen que una de cada quatre persones tindrà problemes de salut mental, hem de saber que tots podem patir un trastorn mental en algun moment de la vida. Per això és tan important no amagar-ho i donar-li veu».

Nierga, que actualment és al capdavant del programa ‘Café d’idees’ (Ràdio 4 i La 2) i a TV-3 ha presentat ‘Tres senyores i un senyor’, ‘Els meus pares’ i ‘Els meus fills’, entre altres, també té records de les diferents vegades que ha participat en ‘La Marató’. «La primera vegada va ser amb les tres senyores (Susanna Griso i Fina Brunet), però tinc un record molt especial de quan vaig presentar, fa tres anys, amb Ramon Gener, una dedicada al càncer, que personalment va ser una experiència única, de moltes hores, de manera titànica, professionalment molt interessant i humanament, sens dubte, una de les experiències professionals més riques i interessants i que més m’ha aportat». La periodista confessa que de vegades «ens costa trobar sentit a la nostra feina i La Marató li dona sentit individualment i col·lectivament». Per a Nierga, a més de ser un dels treballs més interessants, «demostra que junts tenim molta força i que podem canviar la realitat que no ens agrada. I en aquest cas, és la de les malalties mentals, que cometem l’error de negar».

Des de l’inici

Els records que conserva Helena Garcia Melero, presentadora del magazín ‘Tot és mou’, que abans havia treballat a la cadena a ‘Els matins’, ‘Hora Q’ i ‘Divendres’, són els dels 30 anys de La Marató. Perquè ella va entrar a TV-3 just l’any que es va celebrar la primera edició. «Estava dedicada a la leucèmia i va durar sis hores. A mi em semblava impossible que la tele pogués fer un programa tan llarg. No podia imaginar com s’omplirien tantes hores», rememora. «Jo tenia 23 anys i em semblava impressionant un projecte tan ambiciós com aquest», assegura la periodista. Des d’aquesta primera vegada ha participat en totes les edicions, i dues vegades l’ha presentat en solitari i una tercera va tenir Ramon Pellicer com a parella. «Sempre és molt gratificant participar en un programa com aquest, que s’ha convertit en marca de la casa i el país», diu Garcia Melero, que ja és la memòria viva de ‘La Marató’.

Per a Lídia Heredia, el tema que ocupa aquesta edició no podia estar més ben triat, tot i que recorda que se li havia de dedicar l’edició passada, la del 2020, però la covid va fer que s’ajornés. «Un any després, lamentablement ha demostrat ser més necessari que mai. La pandèmia ens ha recordat que som vulnerables, també pel que fa a la salut mental», lamenta. I és que qui més o qui menys coneix un cas. «En el meu entorn, familiar i d’amistats, hi ha casos de trastorns mentals que han fet que des de sempre la meva relació amb la salut mental no hagi sigut només com a periodista», confessa.

De nou amb Raquel Sans

Per a l’actual copresentadora d’‘Els matins’ no és aquesta la seva primera experiència en el programa solidari. «Justament el 2009 vaig presentar amb Raquel Sans ‘La Marató’ dedicada a les malalties mentals greus. Una experiència televisiva i personal impactant i enriquidora. I em va fer més conscient que ja era que ens pot tocar a tots», explica. No obstant, abans i després d’aquesta edició, la periodista sempre que ha pogut ha participat en algun dels programas. «¡Ja és una tradició televisiva!», assegura satisfeta.

Els records que guarda Heredia de ‘La Marató’ abans de treballar a TV-3 són els de molts catalans de diverses generacions. «A casa meva era una cita televisiva», assegura. Però, ella, a diferència de la majoria dels mortals, l’ha pogut viure des de dins com a professional. «És una oportunitat i un privilegi que et dona treballar a TV-3», indica. I la seva experiència li permet enumerar les raons de l’èxit. «L’equilibri entre un programa divulgatiu, d’entreteniment i de testimonis és la fórmula de la Coca-Cola de ‘La Marató’». Però res seria possible sense la gent. «El més gratificant és la generositat dels afectats de tota mena de malalties, que cada any s’ofereixen a fer el pas d’explicar-nos el seu cas perquè nosaltres puguem fer un programa de televisió».

Roger de Gràcia, per la seva banda, centrant-se en el tema d’aquesta edició, vol incidir en els tabús que envolten unes malalties que estigmatitza qui la pateix. «La salut mental és un dels aspectes de la salut que encara viu entre ombres i prejudicis, i això per qui pateix el trastorn és fatal. Igual com ho és per a les famílies i els amics i, en general, per a una societat sana i madura. La salut mental ha de fer un pas endavant, però la societat, en general, ha de fer un salt gegant quan la mira i la pensa», reivindica.

Experiència impactant

Per al periodista, que actualment presenta a Catalunya Ràdio el podcast ‘La família’, però que a TV-3 ha estat al capdavant d’espais com ‘No serà fàcil’, ‘Caçadors de paraules’, ‘La meva’ i ‘El sopar’, tampoc aquesta és la primera vegada. «He participat molts cops en ‘La Marató’, tant agafant el telèfon com presentant-la, i sempre ha sigut un orgull», assegura. D’aquests 30 anys en què s’ha anat celebrant guarda un especial record: «La primera vegada que vaig agafar el telèfon, algunes persones deixaven xifres imponents i altres petitíssimes quantitats, però tothom ho feia afegint boniques paraules. Molt impactant», confessa De Gràcia.

El diumenge 19, aquests 30 professionals tornaran a viure una d’aquestes experiències úniques que han descrit al capdavant de ‘La Marató’. I d’alguna manera aquest gran retrobament vindrà a simbolitzar el que tots volem. L’ocasió ho val. Perquè 30 anys no es fan cada dia, ni el millor dels programes.

