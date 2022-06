El programa de TV3 'Eufòria' ha decidit organitzar un segon concert al Palau Sant Jordi, després de l’èxit de vendes del recital del 16 de juliol, amb les entrades exhaurides en una setmana. La segona oportunitat dels fans del concurs per veure l'espectacle serà l'endemà, el diumenge 17 de juliol a les 17h30, un horari triat per "facilitar la logística a totes les famílies que vinguin d’arreu de Catalunya", apunta l'organització. Tots els concursants que han participat en aquest concurs per trobar els millors artistes de Catalunya pujaran a l'escenari. Les entrades per a aquest segon espectacle es posaran a la venta aquest divendres.

La nova data s'ha fet publica coincidint amb una nova gala del programa, que encara la recta final. L'organització ha relatat que les entrades del primer concert amb tots els concursants es van exhaurir en pocs dies; només en les primeres 24 hores ja se’n van vendre gairebé 13.000. "Davant d’aquesta allau de demanda es va haver d’eixamplar l’aforament. Però no n’hi ha hagut prou", apunta l'organització en un comunicat. El recital reunirà tots els concursants que han passat pel programa, oferirà les millors cançons que s'han sentit, lluirà una posada en escena "espectacular" que ha marcat segell propi a totes les gales i promet també alguna "sorpresa memorable".