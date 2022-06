Els seguidors de ‘Masterchef’ no podran disfrutar d’una nova entrega del programa dilluns que ve, 6 de juny. Al seu lloc, TVE emetrà per a tot Espanya el primer debat entre les sis candidatures a presidir la Junta d’Andalusia. L’espai, que s’emetrà en directe a partir de les 22.05 hores, estarà moderat per Xabier Fortes i per Paloma Jara, directora d’RTVE-Andalusia.

En el debat intervindran Juan Espadas (PSOE-A), Juanma Moreno (PP-A), Juan Antonio Marín (Ciutadans), Inmaculada Nieto (Per Andalusia), Macarena Olona (Vox) i Teresa Rodríguez (Endavant Andalusia). Amb una durada total de 110 minuts, s’estructurarà en tres blocs temàtics: 1) Economia, ocupació i fiscalitat; 2) Educació, sanitat, serveis socials i igualtat; i 3) Repte territorial, finançament autonòmic, regeneració democràtica i pactes postelectorals. Cada candidat disposarà, a més, d’un minut d’obertura al començament del debat i un minut de tancament al final. La trobada organitzada per la televisió pública podrà veure’s a La 1 a tot el territori nacional, a diferència del que va passar el 13 de febrer passat amb el debat de les eleccions de Castella i Lleó. En aquella ocasió va emetre la trobada en desconnexió territorial per a l’esmentada comunitat autònoma, relegant el seu senyal per a tot el país al Canal 24 Hores. Després de la fi del debat, Igor Gómez presentarà un espai amb experts per analitzar les principals propostes i intervencions dels candidats a presidir la Junta d’Andalusia.