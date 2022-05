El guanyador del programa ‘Eufòria’ cantarà com a solista en la pròxima edició del disc de La Marató. Enguany, el disc sortirà a la venda el diumenge 27 de novembre amb els diferents diaris del país. Gales enrere ja es va anunciar que el guanyador col·laborarà a la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio amb Miki Núñez i en l’última gala s’ha anunciat que també cantarà al disc de La Marató. El premi se suma a la gran recompensa final que s’endurà el guanyador: un contracte discogràfic per arrencar la seva carrera professional en el món de la música.

L’àlbum pretén posar banda sonora a les emocions d’una campanya de solidaritat dedicada, en aquest cas, a finançar projectes de recerca mèdica en el camp de la salut cardiovascular.

Les cançons que apareguin en el pròxim disc de La Marató se sumaran al total de 331 temes que ja s’han gravat en les edicions anteriors. D’aquests, 253 han estat èxits internacionals adaptats per primera vegada al català. En les diferents edicions hi han col·laborat més de 8.000 persones i hi han participat un total de 431 artistes, dels quals 149 han cantat per primera vegada en català.