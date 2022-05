Mercedes Milá va ser dissabte passat una de les convidades de ‘La Sexta noche’. La periodista i actual rostre de Movistar Plus+ va passar pel programa de José Yélamo per parlar sobre l’actualitat política i altres temes d’actualitat, com la tornada de Joan Carles I a Espanya després de dos anys vivint a Abu Dhabi.

Després que el presentador posés aquest assumpte sobre la taula, Milá va plantejar una pregunta. «¿Però què fa a Espanya aquest home?», va dir abans d’assenyalar que és «molt significatiu» que el rei emèrit hagi vingut «a navegar» en un barco «que es diu ‘Bribón’». «Pertanyo al grup de gent que preferiria que hagués donat explicacions tot i que els fiscals no hagin pogut comprovar si ha fet bé o malament, perquè té una inviolabilitat que el protegeix», va reconèixer la comunicadora, molt taxativa segons la seva opinió sobre la mediàtica visita de l’emèrit a Sanxenxo. «Mai vaig pensar que diria això, però ens ha decebut a molts ciutadans espanyols que l’apreciàvem i recolzàvem», va continuar exposant Milá, que va definir el comportament de Joan Carles com a «immoral». A més, va assegurar que «ha passat de ser el nostre rei a una persona que ens desacredita als espanyols, al país». D’altra banda, va voler deixar clar que està «amb Felipe i Letizia»: «Ho sento en l’ànima, però no estic amb el rei emèrit». «Sap perfectament el que ha fet. El seu fill l’hi ha argumentat per dir-li que se n’anés a viure a un altre país. Una altra cosa no, però és una persona intel·ligent», va afegir abans de finalitzar amb una reflexió: «Aquesta falta de contacte amb la realitat, dels reis en general, potser ha fet que hagi comès errors com una casa».