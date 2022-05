Kylian Mbappé va confirmar dissabte la seva renovació pel París Saint-Germain, una decisió que molts han considerat com una «traïció» al Reial Madrid. Aquella mateixa nit, Mega va emetre una entrega especial d’‘El chiringuito de jugones’ en la qual Josep Pedrerol va confessar quin havia sigut el seu «error» en tot aquest culebró, ja que la tertúlia esportiva donava per fet fins fa només uns dies l’arribada del futbolista al club blanc.

«Per a molta gent pot semblar artificial, però la il·lusió que hem generat era una realitat. Florentino parlava per Skype cada 15 dies amb Mbappé, era un compromís absolut. Estava tot pactat», va voler deixar clar el periodista davant els seus espectadors: «Quan es va comprometre a fitxar pel Reial Madrid, nosaltres ho vam transmetre. Al Madrid se’l van creure perquè ell es va comprometre».

Pedrerol, que entén que la gent «estigui emprenyada i busqui culpables», també va assenyalar quina ha sigut la seva fallada en aquesta polèmica: «Quan al setembre van arribar a un acord total d’anys, de diners, pràcticament emparaulat tot... Vaig dir aquí que Mbappé jugaria al Madrid. Em vaig fiar de la seva paraula i és el meu error, però és més greu que s’ho cregués el Madrid»,

També va aprofitar per assenyalar els possibles «culpables» en aquesta història, entre els quals s’inclou: «Els culpables poden ser Mbappé per traïdor, Florentino per haver fet malament la gestió i Pedrerol per haver il·lusionat i haver venut que vindria». «La gent que m’ha insultat... Entenc que la gent pugui estar emprenyada, però aquí hem explicat el que estava passant en cada moment. L’última setmana vam dir que la cosa es complicava», va recordar.