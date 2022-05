Polèmica a Eurovisió 2022. Dissabte passat, durant l’emissió dels vots del jurat, la Unió Europea de Radifusió va enviar un comunicat per anunciar que havia recalculat les votacions de sis països després d’haver detectat uns «patrons de votació irregulars».

Aquesta situació hauria afectat l’Azerbaidjan, Geòrgia, San Marino, Polònia, Montenegro i Romania, segons apunten diversos mitjans internacionals. Pel que sembla, aquesta penalització es va portar a terme perquè haurien acordat votar-se entre si.

La cadena romanesa TVR ha denunciat públicament aquesta situació, apuntant en un comunicat que els «va sorprendre descobrir que el resultat de la votació del jurat romanès no es va tenir en compte en el càlcul de la classificació final». A més de demanar explicacions a la UER i d’advertir que estan disposats a «prendre mesures», aclareixen que els seus 12 punts eren per a Moldàvia i no per a Ucraïna, mentre que Espanya hauria rebut 3 punts en comptes d’1.

Romania remarca que al seu portaveu, Eda Marcus, no se li va permetre connectar «per comunicar els resultats com s’havia pactat anteriorment i com sí que van fer altres participants».

Des de Montenegro també han mostrat el seu descontentament per aquesta polèmica que podria afectar el resultat final d’Eurovisió 2022. La RTCG manté que «no hi ha motius per a sospites de cap irregularitat» perquè la votació del jurat es va portar a terme en un «procediment regular que va ser degudament certificat».

Europa Press recull que la Companyia de Radiodifusió Pública de l’Azerbaidjan ha lamentat l’incident i ha enviat a l’organització del festival la llista dels països votats pel seu jurat professional, segons la qual Ucraïna hauria rebut els 12 punts. La televisió de Geòrgia també ha denunciat els canvis en les seves puntuacions, precisant que la seva delegació no tenia interès a «manipular» els resultats de la competència, ja que el representant del seu país «lamentablement» no va passar a la final.