El programa 'Cuines', que s'emet de dilluns a divendres a TV3, és un dels formats més populars de la cadena pública. En una breu franja de 15 minuts, mostra dia a dia la preparació de receptes senzilles amb productes de temporada, aconseguint ocupar sistemàticament un lloc en el 'rànquing' dels programes més vistos del dia.

El cuiner Marc Ribas es va convertir en el presentador principal el 2016 i porta ja més de mil programes. Al seu costat està també Gessamí Caramés, pastissera i barista, encarregada de les receptes de rebosteria.

A aquest tàndem televisiu, s'uneix ara Arnau París, guanyador de la novena edició de 'Masterchef'. S'incorporarà de manera permanent el pròxim 23 de maig, inaugurant una secció de "cuina pim-pam", receptes ràpides per menjar bé quan no es disposa de massa temps per posar-se davant dels fogons.

Arnau va destacar en el cèlebre programa de TVE per la seva creativitat i la seva personalitat genuïna i plena d'energia. Després d'alçar-se amb el premi del 'talent-xou', va dur a terme una estada en el restaurant de Jordi Cruz, i va posar en marxa el seu propi projecte culinari, El Molí de la Vansa, dedicat a la gastronomia més selecta i a la producció d'oli d'oliva.