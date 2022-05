El programa de TV3 'Preguntes freqüents', presentat per Cristina Puig, tractarà aquesta nit, a partir de les 22.05 h, els últims dies de la vida de Salvador Dalí amb la directora dels museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Montse Aguer.

El periodista Ramon Rovira, que li va fer una de les últimes entrevistes a Catalunya Ràdio, explicarà com van ser els últims dies de la vida del geni figuerenc. 30 anys després de la trobada entre periodista i artista, l'entrevista s'ha pogut recuperar. A Aguer i Rovira, els acompanyarà el cronista Lluís Permanyer, que va entrevistar el pintor en diverses ocasions.

Dalí, entre moltes altres temàtiques

A banda de Dalí, al programa es tractaran altres temes. Per això, al 'Preguntes Freqüents' d'aquesta nit també hi serà la periodista Mercedes Milà, i s'explicarà la història de Pere Asensio i Maria Vallespí, veterans lluitadors contra els desnonaments. Una fotografia d'ells dos asseguts davant els antidisturbis s'ha fet viral com a exemple de la lluita veïnal. Al FAQS, s'hi afegirà Iñaki Garcia, activista històric de Barcelona.

A més, es comptarà amb les col·laboracions de Pilar Rahola i de Quico Sallés, i els periodistes Àlex Cubero, Pilar Velasco, Jordi Panyella i Iva Anguera.

L'actuació musical anirà a càrrec de Manu Guix, que interpretarà la cançó "Com dues gotes d'aigua".