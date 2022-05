Els XXVII Premis Zapping han reconegut aquest dijous la sèrie La casa de papel (Netflix), l'actriu Maribel Verdú, el programa Crims (TV3) i l'actor Karra Elejalde, en una gala en el Caixaforum de Barcelona dels guardons que atorga l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya.

La temporada 5 de La casa de papel s'ha imposat en el premi a millor sèrie a Ana Tramel (RTVE) i La Fortuna (Movistar+), i el programa Crims s'ha portat el premi davant els finalistes Masterchef (RTVE) i Pasapalabra (Antena 3).

El premi a millor actriu ha estat para Maribel Verdú pel seu paper a Ana Tramel, imposant-se a Itziar Ituño per La casa de papel i Candela Peña per Hierro (Movistar+), i el de millor actor a Karra Elejalde per La Fortuna, amb Daniel Grao per Hit (RTVE) i Pedro Alonso de La casa de papel com a finalistes.

El programa Crims ha fet doblet en els Premis Zapping ja que el seu presentador, Carles Porta, s'ha alçat amb el de millor presentador, superant a Arturo Valls per Ahora caigo! (Antena 3) i Silvia Laplana per El Tiempo (RTVE).

El guardó a millor programa cultural i divulgatiu ha estat para Órbita Laika (RTVE), imposant-se a El foraster (TV3) i Lo de Évole (La Sexta), i el de millor videojoc de producció pròpia ha recaigut en Aragami 2 (Linx Works).

A l'apartat de televisió local, els Premis Zapping han guardonat De Sol a Sol (Canal Terres de l'Ebre i Canal 21 Ebre), i el d'iniciativa a la xarxa al canal de Youtube sobre filosofia Addictes a la filosofia.

Els Zapping també ha concedit el premi especial a RTVE per la seva "constant i valuosa dedicació a la difusió de la música" amb Los conciertos de la 2, i el premi grups d'anàlisis de programes a Antena 3 per la seva promoció de l'entreteniment de qualitat.

Ha atorgat el premi Valors a Televisió de Catalunya per Efecte Wow per la seva aproximació a les famílies i la comunitat educativa, el de contingut online positiu al canal de vídeos Mirar a Derivando i el de sensibilitat social a Atresmedia per la seva campanya Levanta la Cabeza.