El compte enrere de l'actuació de Chanel Terrero en la gran final d'Eurovisió 2022 està arribant a poc a poc a la seva fi. L'artista viatja aquest dimecres fins a Torí per a iniciar la seva experiència eurovisiva com a representant d'Espanya amb la cançó Slo mo. Per davant, 10 dies en què tindrà una agenda bastant plena d'assajos, rodes de premsa i activitats que podrien culminar el pròxim 14 de maig portant-se per al nostre país el micròfon de cristall. Aquest és l'agenda completa de Chanel en Eurovisió 2022.

Dimecres 4 de maig - Viatge a Torí Chanel viatja aquest dimecres 4 de maig a Torí per a donar principi la seva aventura en Eurovisió 2022. Previsiblement, li acompanyaran els seus ballarins Exo Narcos, Josh Horta, Pol Soto, Raquel Caurin i Ria Perez, el coreògraf Kyle Hanagami i els professionals de TVE que realitzaran la cobertura del festival, inclosa Eva Mora, la cap de la delegació espanyola en el certamen musical. Dijous 5 de maig - Primer assaig de Chanel en l'escenari La representant d'Espanya en Eurovisió 2022 es pujarà per primera vegada en l'escenari d'Eurovisió 2022 el dijous 5 de maig. Després de prendre possessió del seu vestuari i provar so, a les 17.35 hores, Chanel realitzarà el seu primer assaig individual a porta tancada. Posteriorment, el festival pujarà un vídeo de menys d'un minut de la prova tècnica. A les 19.35 hores, Chanel protagonitzarà un Meet and greet en el recinte del Pala Olímpic de Torí en el qual respondrà algunes de les preguntes dels periodistes acreditats. Dissabte 7 de maig - Segon assaig i sorteig de la meitat de la final en la qual actuarà Chanel tornarà l'endemà passat a l'escenari d'Eurovisió. El dissabte 7 de maig, la representant d'Espanya amb Slo mo realitzarà el seu segon assaig individual a les 11.15 hores. En aquesta ocasió, comptarà amb 20 minuts per a polir la seva actuació en la gran final amb el seu cos de ball i el seu equip creatiu. Després de passar per la sala de visionat per a comprovar que la realització és la correcta, a les 12.25 hores, la cantant atendrà els periodistes acreditats en una roda de premsa en la qual es realitzarà el sorteig de la meitat de la final en la qual actua Espanya. Diumenge 8 de maig - Catifa turquesa A les 18 hores del diumenge 8 de maig, Chanel, al costat de la resta dels representants, desfilaran per la catifa turquesa durant la Opening Ceremony, que tindrà lloc al Castell de Venaria (en italià, Reggia di Venaria Reale), una de les Residències de la casa reial de Savoia declarades Patrimoni de la Humanitat. Dimecres 11 de maig - Assaig de la segona semifinal Previsiblement, excepte altres compromisos no revelats, Chanel no tornarà fins al dimecres 11 de maig al Pala Olímpic de Torí. Aquest dia, a les 21 hores, serà present en l'assaig general de la segona semifinal en la qual els jurats decidiran els seus vots. Dijous 12 de maig - Segona semifinal Com a representant del Big5 que vota en aquesta gala, previsiblement, Chanel estarà en la segona semifinal d'Eurovisió 2022 acompanyada de Sam Ryder i Malik Harris, representants del Regne Unit i Alemanya, països que també decidiran amb els seus vots els 10 classificats per a la final. Si el costum d'anys anteriors es compleix, es mostrarà un fragment de l'assaig de la representant d'Espanya en la gala i es pujarà complet en YouTube. Després de conèixer-se als últims finalistes, en la nit del dijous al divendres, es coneixerà la posició en la qual Espanya actuarà en la gran final d'Eurovisió 2022 basant-se en Divendres 13 de maig - Assajos generals de la final L'agenda del divendres 13 de maig de Chanel està ocupada pels assajos generals de la gran final d'Eurovisió 2022. A les 13.00 hores, tindrà lloc el primer, al qual tindrà accés la premsa. Posteriorment, a les 21 hores, la representant d'Espanya es jugarà el 50% de la votació del jurat professional en el jury xou. Dissabte 14 de maig - La gran final El dia decisiu serà dissabte que ve 14 de maig, data en la qual tindrà lloc la gran final d'Eurovisió 2022. Després de dos mesos i mig després de la seva victòria al Benidorm Fest, Chanel representarà a Espanya amb Slo mo, cançó amb la qual s'ha convertit en una de les grans favorites d'aquesta edició del certamen musical. Diumenge 15 de maig - La roda de premsa del país guanyador En el cas que Chanel aconsegueixi la victòria en Eurovisió 2022, a les 1 hores del diumenge 15 de maig, Chanel i la delegació espanyola donarien una roda de premsa en la qual faran les seves primeres impressions després de guanyar el festival organitzat per la UER després de més de 53 anys.