Chanel ha visitat aquest dilluns el plató d’‘El hormiguero’ abans de marxar a Eurovisió 2022. La cantant ha respost a les preguntes de Pablo Motos, parlant, per exemple, de la sensació «agredolça» que va tenir després de guanyar el Benidorm Fest: «Quan estava a l’escenari vaig percebre una energia molt rara i a l’arribar a l’hotel em van dir que no mirés xarxes socials, que hi ha molt fan passional, però ho vaig fer i vaig veure el que estava passant».

«Soc una dona molt positiva, no m’agradaria dir que m’ho van amargar perquè no és veritat, però sí que va ser una sensació agredolça, un aprenentatge», va afirmar l’artista al ser preguntada per Pablo Motos sobre el hate que va rebre després de guanyar el Benidorm Fest el mes de gener passat, que la va portar a treure’s les xarxes socials: «Va ser per la meva salut mental».

Respecte a aquest assumpte, en la seva visita a ‘El hormiguero’, Chanel també va recordar alguns dels atacs i amenaces que va rebre els dies posteriors a la seva victòria en la preselecció organitzada per TVE a la ciutat alacantina: «Un dels més greus va ser que em van dir que anirien a Torí amb una metralleta contra mi».

«És un tema molt delicat, estàs jutjat sempre, però quan ja no t’ataquen la teva feina, sinó que pateixes amenaces o atacs racistes, tot canvia», va assegurar l’artista, afegint que va tardar uns dies a assumir el seu triomf per temor: «Van passar uns dies fins que vaig decidir sortir, anava amb amics i tenia por per si em tiraven un gel o alguna cosa, però al final res, tot molt bonic».

