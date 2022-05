La sèrie de ficció inspirada en el camp de concentració franquista per a homosexuals de Tefía, a l’illa de Fuerteventura, ja ha començat el seu rodatge, amb un repartiment encapçalat per Marcos Ruiz, Patrick Criado, Miquel Fernández, Jorge Perugorría i Roberto Álamo. Així ho ha confirmat Atresplayer Premium en un comunicat en què ha informat que els actors Raúl Prieto, Javier Ruesga, Carolina Yuste, Ana Wagener, Israel Elejalde i José Luis García Pérez, entre d’altres, completen el repartiment de la sèrie.

El rodatge dels sis episodis de la ficció, creada per Miguel del Arco, dramaturg, guionista i director d’escena, tindrà lloc a paratges exteriors naturals de Tenerife i Madrid. Las noches de Tefía és una producció de Buendía amb la participació d’Atresmedia Televisión. La ficció, que es podrà veure de manera exclusiva a la plataforma Atresplayer Premium, està inspirada en un camp de concentració franquista conegut amb l’eufemístic nom de Colònia Agrícola Penitenciària de Tefía, que va existir entre el 1954 i el 1966 en un paratge desèrtic de Fuerteventura, un de tants llocs on el règim enviava els condemnats per la llei de ganduls i malfactors que, a partir del 54, va ser implementada per incloure també els homosexuals.