‘Supervivientes’ va perdre impuls en la seva segona setmana. El ‘reality’ de Telecinco va firmar un 19,4% i va reunir 2.055.000 espectadors, cosa que suposa 2,3 punts menys que fa una setmana en la seva estrena. Tot i que va liderar sense problemes el ‘prime time’, el cert és que va perdre contra ‘El hormiguero’ en l’‘access’ (16,6% i 2.529.000, i 14,2% i 2.163.000). No obstant, continua sent la millor nit de Telecinco, amb uns resultats infinitament millors que els de ‘Secret Story’. La segona opció de la nit va ser ‘El peliculón’, amb ‘Crazy rich asians’, que es va conformar amb un 11,1% i 1.065.000 fidels. Per la seva part, ‘Cuéntame’ va millorar lleugerament amb el seu capítol 400 (9,8% i 1.289.000), però tampoc no ho va celebrar amb èxit.