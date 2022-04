Bertín Osborne tornarà a conversar amb un polític del Partit Popular a ‘Mi casa es la tuya’. Després de la seva entrevista a Isabel Díaz Ayuso, emesa el juny del 2021, el presentador xerrarà amb Alberto Núñez Feijóo en una entrega que veurà dissabte que ve, 30 d’abril, en el ‘prime time’ de Telecinco.

Després d’arribar a la presidència del PP en substitució de Pablo Casado, el gallec parlarà amb Bertín sobre aquesta nova etapa en la seva trajectòria política i de com l’està afectant a nivell personal. A més, tal com mostra l’avanç compartit per la cadena, el presentador li preguntarà pels possibles pactes del seu partit amb Vox –com ha ocorregut a Castella i Lleó– a nivell nacional.

«¿Pactaries amb Vox si et fes falta fer-ho?», pregunta Bertín al seu convidat en la promo que, com és lògic, no revela la seva resposta. D’altra banda, Feijóo reconeix que ha hagut de renunciar a la seva «intimitat» per política i que ha sigut «dur» traslladar-se amb la seva família a Madrid.

«¿Et veus com el pròxim president del Govern?», diu el conductor de ‘Mi casa es la tuya’ en un altre moment de l’entrevista a Feijóo, que evita respondre amb claredat: «La clau és que em vegin els espanyols, no que em vegi jo».

Telecinco, que no ha donat més detalls de moment sobre aquesta nova entrega de l’espai, intentarà impulsar amb Feijóo les seves dades de dissabte a la nit. El 16 d’abril passat, el programa protagonitzat per la família Morente va haver de conformar-se amb un 11,1% i 1.167.000.