1. Condemnat per dir «nazi» a Luis Montes

De totes les polèmiques que ha protagonitzat al llarg de la seva carrera, una de les més sonades es va produir l’any 2008, quan va dir «nazi» al doctor Luis Montes per la seva vinculació al cas de les suposades sedacions irregulars ocorregudes a l’Hospital Severo Ochoa de Leganés, que finalment va ser arxivat. Per aquests atacs, tractats a ‘La noria’ i ‘59 segundos’, va ser condemnat a pagar una multa de 30.000 euros per un delicte d’injúries.

2. Va anomenar «cocaïnòman» al Gran Wyoming

L’exportaveu del Govern d’Aznar també va atacar el Gran Wyoming anomenant-lo «cocaïnòman» en el programa ‘El cascabel al gato’, de Trece TV. «I el cocaïnòman Monzón dient barbaritats. A saber a qui li passa la cocaïna. Ho estic investigant», va afirmar enmig d’un debat. Després que un dels col·laboradors preguntés que a qui es referia, Hermann Tertsch va resoldre el dubte: «Al Gran Wyoming de La Sexta».

3. Detingut per quadruplicar la taxa d’alcohol

Miguel Ángel Rodríguez va ser detingut l’any 2013 al provocar un xoc amb tres vehicles estacionats al districte de Retiro. El test d’alcoholèmia va reflectir que quadruplicava la taxa d’alcohol permesa. «En aquestes hores tan terribles necessito demanar perdó a les tres persones a qui vaig espatllar el cotxe ahir i a la societat pel meu mal exemple», va escriure a Twitter.

4. Comentari masclista sobre Inés Arrimadas

Els seus polèmics comentaris no només s’han sentit als platós, sinó que també s’han pogut llegir en xarxes socials. El 2016 va utilitzar el seu compte de Twitter per escriure un missatge de mal gust dirigit a Inés Arrimadas: «És físicament atractiva com a femella jove. Políticament és inconsistent». L’al·ludida va respondre a aquest comentari masclista: «Continuem treballant perquè aquestes mostres de masclisme anacrònic siguin cada vegada més residuals».

5. Atacs i crítiques contínues a Telemadrid

La televisió pública madrilenya tampoc ha escapat dels atacs de Miguel Ángel Rodríguez. Telemadrid ha estat durant els últims anys en el focus de l’assessor d’Ayuso, que ha compartit innombrables missatges qüestionant la seva imparcialitat. «¡Telemadrid dona una notícia positiva de Díaz Ayuso! ¿És que el director general i el cap dels informatius estan de vacances?», va ironitzar el 2019, quan la cadena passava una de les seves etapes més aplaudides.

6. Ángel Garrido, un «trànsfuga de merda» per a MAR

De nou a Twitter, la mà dreta de la presidenta de la Comunitat de Madrid va arremetre contra Ángel Garrido després del seu fitxatge per Ciutadans el 2019. «Sí: era una merda. Per això no anava a les llistes de Madrid», va escriure a la xarxa social. Hores més tard, lluny de demanar disculpes, va elevar el to contra el polític: «He dit que Garrido era un merda. Ho retiro. I demano disculpes. Volia dir trànsfuga de merda».